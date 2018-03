Avianca despidió a 107 pilotos en procesos disciplinarios

Luego de ocho días de procesos disciplinarios, Avianca concluyó las audiencias realizadas a los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), en las cuales se buscaba aclarar las presuntas faltas disciplinarias cometidas en el cese de actividades liderado por el sindicato y que dejó más de 523.000 viajeros afectados el año pasado.



De acuerdo con la aerolínea, en estos procesos se realizaron 217 audiencias, en las que se determinó la terminación de contrato por justa causa de 107 pilotos y 109 suspensiones.



“Estas medidas disciplinarias no se encuentran en firme, ya que los capitanes cuentan con la posibilidad de solicitar Recurso de Apelación. Igualmente, las audiencias de los capitanes que no asistieron por diferentes causas personales fueron reprogramadas”, aseguró Avianca en un comunicado.



A esto agregó, que los aviadores cuentan con la posibilidad de interponer el recurso de apelación, para que las decisiones tomadas sean evaluadas por otros funcionarios de la compañía. Y aquellos, que no soliciten este recurso, las medidas disciplinarias quedarán en firme.



Es decir, los pilotos que tienen medida de suspensión estarán fuera de sus labores durante los días que la aerolínea determine y luego regresarán a volar de manera normal. Por otro lado, a quienes se les terminó el contrato de trabajo, se hará efectiva la determinación y quedarán desvinculados de la compañía.



FRENTE A LA CONTRATACIÓN DE PILOTOS



Avianca informó que la compañía ha adelantado procesos para incorporar nuevos pilotos colombianos. En este se han presentado más de 1.400 hojas de vida que han sido recibidas desde octubre del año pasado.



“De estas ya han sido seleccionados alrededor de 120 aviadores, que se irán incorporando paulatinamente a la operación como copilotos”, aseguró Avianca.

Adicional a esto, la aerolínea continuará con los procesos de selección para nuevos aviadores colombianos.