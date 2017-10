Lectores consideran que Avianca es la culpable por la situación del paro de pilotos

El pasado jueves Portafolio.co le preguntó a los lectores quién tenía la culpa en no haberse solucionado el pleito Avianca – Acdac, que ya completó un mes, y según los resultados, consideran que quien tiene la responsabilidad de la situación es la aerolínea.



De 6.270 votos que obtuvimos, el 72% respondió que la compañía era la culpable, el 25% que los pilotos y solo el 3% opinó que ambas partes.



“La culpa es de Avianca. Desde los inicios de la huelga, la prepotencia de los directivos dejaban entrever que los pilotos la pagarían caro, la justicia los tiene que salvar”, comenta el lector Marco Tuilio Acosta Rave.



Comparte esta opinión Jose Daniel Aljure Villanueva quien mencionó que la culpa es de la aerolínea “por no brindar unas condiciones óptimas para los pilotos, no querer sentarse a dialogar con ellos y no llegar a un acuerdo”.



Tras un mes de cese de actividades, el paro de pilotos ha afectado tanto a la aerolínea como a la economía nacional. Según la Asociación de Hoteleros de Colombia (Cotelco) el turismo y la hotelería son los que más han perdido con esta situación, las pérdidas estimadas están alrededor de 12.300 millones de pesos.



De igual manera, la aerolínea se ha visto afectada. En los últimos 30 días la operación de la compañía cayó 53% y el porcentaje de vuelos cancelados llegó a un 50%.



Finalmente, otros de los comentarios que nos dejaron los usuarios en nuestra red social, es que actores como el poder Legislativo, también tienen culpa en la situación. “Para mi es el poder legislativo, que no ha resuelto el artículo 56, dejando un vacío legal”, comenta Cym Ltda.