El martes en la noche, Avianca, la aerolínea insignia de Colombia, anunció lo que el mercado estaba esperando: una alianza estratégica con la compañía estadounidense United Arlines.



Germán Efromovich, presidente del grupo Synergy –principal accionista de Avianca– en entrevista exclusiva con Portafolio afirmó que, con este acuerdo la empresa no abandonará sus orígenes.



Había una expectativa de un desenlace diferente al anuncio y la reacción de los mercados lo muestra ¿Qué opina?



No lo tengo que explicar porque yo sabía lo que estaba haciendo y yo siempre dije que no tenía el interés ni la intención de pasar el control de la compañía. Todas los negocios que Synergy condujo, donde tendría que tomar una decisión siempre fueron conducidas a una oferta de no control, minoritaria. Y en el caso de otra que incluyera el control total, tendría que ser algo del otro mundo para que la consideráramos.



¿Las ofertas que les entregaron no eran del otro mundo?



Fueron del otro mundo pero no lo suficiente para cambiar la filosofía.



¿Cómo convencer a los inversionistas, a los accionistas, junto con Synergy, que esta es la mejor salida posible?



No hay nada más transparente que el propio accionista vaya al público y dice lo que va a hacer. Siempre habíamos dicho que estábamos buscando a un inversionista estratégico.

Lo que puedo decir a los que quieren invertir en mi proyecto es que es de largo plazo, es decir, nos interesa el inversionista que cree que estamos construyendo a mediano y largo plazo una empresa sólida.



¿Qué responde a ciertas noticias de prensa y, en particular de Bloomberg, sobre situación de la compañía y el descontento de ciertos accionistas con la empresa?



Me sorprendió mucho la posición de Bloomberg, porque es una entidad que tiene prestigio y puede influenciar al mercado, donde su responsabilidad es mucho mayor.

Me llamaron de allí a contarme la información que iban a publicar y yo les dije que era falsa, pero que no podía decir cuál era la verdad por obligaciones fiduciarias.



Sin embargo lo publicaron. Yo espero que con esta lección, 'Bloomberg' sepa arreglarlo, pues tienen una responsabilidad muy grande y esto le ha hecho daño a algunas personas.



¿Cuál es la relación de Synergy de Elliot Management y cómo se explica ese mensaje de que Synergy no era dueño de las acciones?



Eso era un chisme. La relación de Synergy con Elliot es una relación de más de 30 años. Hicimos y estamos haciendo muchos negocios. La gente especuló con el propósito de sacar una ventaja en el mercado.



Parte de los mensajes que se han dado es que la relación con el otro grupo minoritario, pero importante de accionistas proveniente de la alianza con Taca no necesariamente es la más fluida. ¿Cómo sigue este proceso a la luz de la noticia de esta semana?



Una cosa es no ser fluida, otra, tener diferencias de opiniones y de maneras de gestión. Pero hasta ahí no más llega. Esta compañía tiene sus reglas definidas y está bien definido quien tiene el control, quien tiene la mayoría.



Esta decisión en particular, ¿se tomó de manera unánime o fue con votación de la junta?



Fue de manera unánime.



El tema de integración con Avianca Brasil y con Aeromar, que también forma parte de esto, finalmente ¿cómo los involucra a ustedes como accionistas mayoritarios?



Se discutió mucho en la junta y es muy claro que el futuro de Avianca no puede dejar de mirar al mayor mercado de América Latina que es Brasil y a mercados como México, Argentina.



Nosotros ya teníamos manifestado la proposición y los motivos de hacer esa fusión, desde hace tiempo, pero por las coyunturas en los dos países decidimos esperar a unas mejores condiciones. Esto deberá pasar por un proceso formal, pero nosotros ya tuvimos en la junta la previa aprobación para seguir con el proceso.



México y Argentina no están en la mira en este momento, son inversiones de Synergy. Inclusive ya hay un contrato de licencia de marca. Es decir, se llama Avianca Argentina. Y, probablemente en el futuro, dependiendo de las condiciones del mercado y las aprobaciones, seguiremos creciendo para esas regiones.



El término alianza estratégica es muy amplio. ¿Qué significa?



Significa todo al mismo tiempo, pero como los detalles de esa alianza no fueron concluidos y van a depender de negociaciones entre las administraciones de las dos compañías como Avianca Brasil, Avianca Colombia y United Airlines y eventualmente alguno de sus asociados. No podría afirmar alguna cosa hoy de su extensión.



La idea es hacerla dentro de la más amplia extensión posible, dentro de los permisos regulatorios de cada uno de los países en los que eso se va a aplicar y dentro de los intereses y beneficios máximos que se le puede traer tanto a la compañía como a sus accionistas como a los viajeros.



Aquí hay una ventaja muy grande para los viajeros en términos de extensión de red y comodidades de intercambio. Pero todavía falta negociar.



El balance, mirando hacia atrás de lo que ha sido todo este proceso ¿cómo lo ve y qué ve cuando ve hacia adelante?



Es una historia de éxito. Hoy puedo decir que somos uno de los más importantes jugadores en la región y con un futuro y una visión de escalada para adelante. Incluso, un diario europeo explicó cómo el mercado aéreo se redujo y Avianca Brasil creció.



Estamos complacidos con lo que se ha hecho, pues pasamos de 30 aviones viejos, que ni siquiera eran nuestros, a una flota de 160 aviones donde prácticamente la mitad es financiada por nosotros, con potencial de llegar a 200 aviones nuevos en 2025. Y sí, tenemos mucho para mejorar y mucho para hacer.



