Avianca hace un llamado para que pilotos de Acdac retomen sus labores

En una carta dirigida al Capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, Avianca hizo un llamado a los pilotos para que retomen sus labores y que se acojan a la ley.

“Nuevamente les extendemos la invitación para que vuelvan a trabajar inmediatamente, respetando nuestro Estado Social de Derecho, acatando las autoridades que se han pronunciado, defendiendo el daño que se está causando y permitiendo que el Tribunal de Arbitramento y la Corte Suprema de Justicia diriman las diferencias que persisten en torno a sus pretensiones”, señala el documento.



Este pronunciamiento se da un día después de que Acdac propusiera disolver el actual tribunal de arbitramento y formar un nuevo, iniciativa que fue comunicada por el capitán Hernández.



“El domingo nos reunimos con la ministra de Trabajo (Griselda Restrepo) y allí le dijimos que estamos dispuestos a volar otra vez, en la medida que Avianca vuelva a negociar, pero esto con un acta de no retaliación por parte de la empresa”, indicó Hernández.



Ante esto, Germán Efromovich, presidente de la junta directiva de Avianca Holdings, aseguró no tener comentarios, y aclaró que continuarán con los procedimientos judiciales como lo dicta la ley.



ACDAC IMPIDE LAS NEGOCIACIONES



En el documento, la aerolínea culpa al sindicato del cese de las negociaciones y que estas no se hayan vuelto a retomar. “Usted entró como representante de Acdac a la sala de negociación el 11 de septiembre, indicándonos que no prorrogaban la etapa de arreglo directo y solicitando que procediéramos a la firma del acta. Por lo tanto, Acdac fue quien decidió dar por terminada la etapa de arreglo directo”, señala la aerolínea en la carta.



Adicional, muestra una reiterada preocupación por la falta de entendimiento que la asociación ha tenido sobre el impacto negativo de sus acciones en la economía, el turismo y el desplazamiento de los ciudadanos.



En los primeros 20 días de paro, más de 344 mil pasajeros se han visto afectados por el cese de actividades de los pilotos de vinculados al sindicato, adicional ha provocado que la aerolínea dejara de vender cerca de 150.000 millones de pesos en tiquetes.