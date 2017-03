Avianca Holdings demanda al accionista que se opone a alianza con United

Avianca Holdings SA acusó a uno de sus principales accionistas de filtrar secretos de reuniones confidenciales del consejo de administración para frustrar las negociaciones de la aerolínea para ejecutar alianzas estratégicas.



La demanda, interpuesta el lunes contra Kingsland Holdings y Roberto Jose Kriete, responde a la demanda que Kingsland había elevado contra Avianca Holdings.



“Avianca elevó una solicitud para rechazar todas las reclamaciones que Kingsland ha realizado por medio de una demanda que interpuso a principio de este mes, y se opuso a la moción de Kingsland de un mandato judicial que busca detener las negociaciones con United”, indicó Avianca Holdings en un comunicado publicado este lunes.



En esa comunicación, solicita al tribunal una orden que impida a Kingsland cualquier “difusión adicional de información confidencial”. Además, pide que “Kingsland cumpla con la sección de resolución de disputas del Acuerdo de Accionistas y exige a los representantes de Kingsland que no interfieran con dicho acuerdo”.



De igual forma, Avianca Holdings también solicitó al tribunal que rechace la demanda de Kingsland.



Kingsland y Avianca debían reunirse el martes en la Corte Suprema del Estado de Nueva York para que un juez se pronunciara en una medida preliminar sobre la petición del socio minoritario. Sin embargo, un representante de Kingsland dijo a Reuters que la fecha de la corte había sido trasladada para el 2 de abril.



Kingsland, que representa a la familia salvadoreña Kriete y tiene alrededor del 22 por ciento de las acciones con derecho a voto de Avianca, dice que busca medidas cautelares para evitar que la controladora, Sinergy, logre una operación con United para desviar cientos de millones de dólares para ese grupo en contra de las obligaciones fiduciarias y contractuales.



Synergy, controlada por el empresario Germán Efromovich, posee el 78 por ciento de las acciones con derecho a voto de Avianca.



Kingsland, que también posee el 14 por ciento del total de acciones de Avianca, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la contrademanda del accionista mayoritario.



Avianca Holdings, una de las principales aerolíneas de la región, transportó 29,5 millones de pasajeros en el 2016, tiene más de 21.000 empleados y atiende 105 destinos en 28 países de América y Europa con 177 aeronaves.



Con información de Reuters y Bloomberg