Avianca Holdings desmiente su participación en Avianca Argentina

Este lunes, Avianca Holdings aclaró que Avian Líneas Aéreas S.A., la cual también es conocida comercialmente como Avianca Argentina, “corresponde a una inversión de Synergy Group, en la cual no participa Avianca Holdings S.A.”.



(Lea: Así es la estructura de Avianca Holdings: Avian Líneas Aéreas no es ni filial ni parte de ella)



Por lo tanto, la empresa indicó sobre Avian que “no es subsidiaria, filial, ni parte de Avianca Holdings S.A. y que Avianca Holdings ni ninguna de sus filiales o subsidiarias tiene rutas” al interior de Argentina.



Sin ir en contradicción de lo anterior, Avianca S.A., que pertenece a Avianca Holdings S.A. opera los vuelos Bogotá-Buenos Aires–Bogotá y Lima-Buenos Aires-Lima sin ninguna modificación.



En 2016, Synergy Group, accionista mayoritario de Avianca Holdings, confirmó la compra de la aerolínea de chárter Argentina, entonces denominada Macair, propiedad del conglomerado económico liderado por el padre del presidente de ese país Mauricio Macri, el empresario Franco Macri.



En desarrollo de ese proyecto, Synergy Group registró la empresa con la razón social de Avian Líneas Aéreas S.A., al tiempo que celebró un contrato de licencia de uso de marca con Avianca Holdings para utilizar la marca comercial 'Avianca'.



Así, aunque la marca comercial es “Avianca Argentina”, su operación y actuación es totalmente separada e independiente de Avianca Holdings.



Portafolio.co