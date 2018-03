Avianca inicia proceso disciplinario contra unos 200 pilotos de Acdac

Luego de que el pasado 9 de febrero la Corte Suprema de Justicia ratificara la ilegalidad del cese de actividades de pilotos de Acdac, Avianca dará inicio a los procesos disciplinarios a los pilotos que lideraron ese cese ilegal, dentro de los términos establecidos en la Convención Colectiva de trabajo suscrita con el sindicato, informó la aerolínea este domingo.



Lea: (Autorizan a Avianca Ecuador para que opere hacia Colombia y Bolivia).

En un comunicado, la compañía aseguró que los procesos buscarán aclarar las presuntas faltas disciplinarias cometidas por los pilotos que hayan intervenido en el cese ilegal más largo de la historia de la aviación y que no habían sido llamados por la administración en tanto no estuviera en firme el fallo de la Corte.



Lea: (‘Si Avianca sanciona o despide pilotos, el Mintrabajo deberá reparar a los afectados’, Acdac).



Avianca explicó que "alrededor de 200 pilotos fueron citados a audiencias entre el lunes 26 de febrero y el martes 6 de marzo. La Compañía adelantará entre 18 y 39 audiencias por día. Estos pilotos hacen parte de los 700 que participaron activamente y lideraron el cese ilegal de actividades que afectó a más de 500.000 viajeros y generó la cancelación de cerca de 20.000 vuelos".



Los pilotos citados, y tal como lo establece la Convención Colectiva de Trabajo, podrán solicitar el acompañamiento de líderes sindicales de Acdac que están en permiso sindical permanente.



La compañía aclara que "como se ha reiterado, todos los procesos disciplinarios se llevarán a cabo bajo una política de transparencia y respeto de los derechos de los trabajadores, tales como: debido proceso, contradicción y defensa. Esto significa que todos los aviadores tendrán la oportunidad de ser escuchados y presentar las pruebas que estimen pertinentes para su defensa".



Además, que tal y como lo establece la Convención Colectiva, los pilotos tendrán no solo el derecho a una primera instancia, sino también la posibilidad de solicitar una segunda instancia para apelar cualquier decisión, donde al igual que en la primera instancia, tendrán la posibilidad de expresar sus argumentos y presentar todas las pruebas que consideren.



Avianca asevera que "teniendo en cuenta que los aviadores en procesos disciplinarios en curso no tendrán programados vuelos, la Aerolínea activará un plan de protección a viajeros para mitigar cualquier afectación en la operación.



"Avianca reitera que actúa bajo estricto cumplimiento de las vías legales y seguirá trabajando en reestablecer la operación dentro del marco de seguridad que exige la aviación", concluye la aerolínea en su comunicado.