'Avianca inicia procesos disciplinarios desconociendo la ley', Acdac

Tras anunciar el inicio de los procesos disciplinarios a los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) por parte de Avianca, el sindicato se pronunció este lunes al respecto asegurando que la aerolínea realizará dicho proceso "desconociendo la ley colombiana".



De acuerdo con el capitán Jaime Hernández Sierra, presidente de Acdac, al programar, citar y adelantar los procesos disciplinarios, Avianca estaría incurriendo en un fraude a la Resolución Judicial al desconocer lo establecido por el Laudo Arbitral que profirió el Tribunal de Arbitramento el pasado 7 de diciembre.



Según Hernández en esta se específica que Avianca se comprometía a no ejercer directa o indirectamente ninguna clase de represalia contra el personal del sindicato y quienes, sin estar sindicalizados, hayan adherido al pliego de peticiones.



Frente al tema, Acdac asegura que la aerolínea al desconocer el Laudo Arbitral vigente y dar marcha a los procesos disciplinarios, está violando las leyes colombianas, específicamente lo dispuesto en la Ley1563 del 2010, en el que se asegura que “la interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenden el cumplimiento de lo resuelto en el laudo”.



Cabe recordar que Avianca el pasado 14 de diciembre impugnó el Laudo, argumentando que el tribunal desbordó su competencia al restringir la potestad legal otorgada al empleador ya sea para desvincular personal sin justa causa así como la potestad disciplinara para imponer sanciones o terminar el contrato de un trabajador con justa causa.



“Si bien es cierto que adelantar procesos disciplinarios es potestad de la empresa, en este caso no puede desbordar esa facultad violando derechos fundamentales y mucho menos burlándose del Laudo Arbitral vigente”, señaló Acdac en un comunicado.



Adicional a esto, el sindicato asegura que dentro los procesos para llevar a cabo las acciones disciplinarias, es necesaria la presencia del jefe inmediato del piloto, hecho que para resulta imposible.



“Por supuesto, se trata de una realidad que conoce la administración de la compañía y que pretende usar en contra de los pilotos, puesto que la dificultad de la Asociación para entender simultáneamente los procesos viola el derecho al debido proceso de los trabajadores”, afirmó el presidente del sindicato.



Avianca programó cerca de 240 procesos disciplinarios entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, 26 diarios, 13 simultáneos a las 8 de la mañana y 13 simultáneos a las 2 de la tarde.



Dentro del primer grupo de pilotos citados para este lunes se encuentran el capitán y presidente de Acdac y el capitán Jorge Mario Medina Cadena, vicepresidente de la asociación.