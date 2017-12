Desde el próximo año Avianca no funcionará más en el Puente Aéreo

A partir de febrero del 2018, Avianca no funcionará más en el Puente Aéreo de Bogotá. Así lo anunció el presidente de la aerolínea Hernán Rincón, asegurando que el cambio no se hace desde ya para no afectar las operaciones de Navidad.



“A partir de febrero cerramos desde ese punto y operaremos solamente en aeropuerto El Dorado, por cuenta de las ampliaciones”, afirmó el directivo.

Esta semana se inauguraron las nuevas instalaciones de la terminal aérea bogotana por la que se moverán unos 43 millones de pasajeros al año y la cual cuenta con más de 200.000 metros cuadrados.



El anuncio del cambio de operaciones se realizó junto con los planes de expansión de la aerolínea y las nuevas rutas internacionales que cubrirá a partir del próximo año y de las cuales se destaca el vuelo directo Bogotá – Múnich.



Adicional a esto, el presidente de Avianca aseguró que las negociaciones para firmar una alianza con United Airlines finalizaron y ahora solo falta que la junta directiva de la compañía las apruebe. “Ya llegamos a un acuerdo de negocios. Estuvimos en Chicago hace cuatro semanas y cerramos todo lo que estaba pendiente. Ya se les entregó a la información a los representantes legales para que se vuelva en un contrato”, dijo.