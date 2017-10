Avianca pide que el paro de pilotos sea declarado ilegal

Avianca radicó este lunes, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la declaratoria de ilegalidad del paro que adelantan los pilotos de la compañía que pertenecen a la Acdac.



Entre las razones presentadas por la compañía para demandar la ilegalidad de este cese de actividades, está que el transporte aéreo es un servicio público esencial, que incide directa e indirectamente en la dinámica social y económica del país. “Esta huelga es un acto de incumplimiento que da prelación al interés particular sobre el interés general”, señala Avianca.

Para su demanda, la compañía anexó pruebas “que demuestran los vicios de procedimiento en la convocatoria de Acdac, como el no haber indicado expresamente en la citación de la Asamblea que la votación era para la convocatoria a huelga, no haber invitado a dicha Asamblea a todos los trabajadores de la Compañía, y ejecutar el cese de actividades con una votación claramente minoritaria, en la que solo participaron algunos de los afiliados de Acdac”.



Según Avianca, este sindicato desconoció los términos legales y constitucionales para esta votación.



Entre el 20 y el 24 de septiembre, como consecuencia del paro de los pilotos de Acda, Avianca se ha visto en la obligación de cancelar más de 1.000 vuelos, que equivalen al 49% del itinerario programado para esas fechas. Además ha afectado a cerca de 100.000 pasajeros y otros 12.877 pasajeros que han debido ser reacomodados en otras aerolíneas.



“De igual manera se ha venido afectando de manera sensible el traslado de medicamentos, vacunas, órganos humanos y alimentos a zonas alejadas del país, como quiera que Avianca constituye en muchos casos la principal transportadora de víveres y fuente de abastecimiento de ciudades fronterizas y distantes de la capital de Colombia”, agregó Avianca en su petición.



La compañía señaló que de declararse la ilegalidad del cese de actividades se darían consecuencias en materia laboral, civil y penal, a todos aquellos que convocaron y secundaron el paro, tal y como ya lo había señalado Germán Efromovich en una entrevista exclusiva con Portafolio.



Para Hernán Rincón, Presidente Ejecutivo de Avianca, “como el país ha visto todos estos días, la operación aérea es esencial y necesaria para Colombia, y la interrupción de la misma, aun en forma parcial, afecta gravemente la conectividad y la operación logística y económica de las regiones. En Avianca esperamos que el proceso de ilegalidad se adelante y se resuelva a la mayor brevedad, con el fin de lograr el restablecimiento del servicio a nuestros pasajeros”.