Huelga de pilotos continúa: hubo un nuevo tropiezo en las negociaciones 

Este martes Avianca presentó la que sería su última contra propuesta para los pilotos de la Asociación de Aviadores Civiles, Acdac, quienes ya completan seis días de cese de actividades.



(Lea: Avianca mantiene cerradas las ventas de tiquetes hasta el 5 de octubre)

Sin embargo, hacia la 1 de la mañana de este miércoles, se puso fin a la negociación sin lograr un acuerdo.



Avianca indicó que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) no aceptó la propuesta final que les fue presentada en la mesa de negociaciones liderada por el Ministerio de Trabajo.



El eje central de la propuesta consiste en aumento salarial del 28% y el cual se realizará gradualmente de la siguiente manera: 12,5% en 2017; Índice de Precios al Consumidor (IPC) + 1,5% en 2018; y IPC + 1,65% en 2019.



Esto además incluiría la prima de vuelo, viáticos en pesos, prima de antigüedad, prima de alimentación, auxilio y tickets de alimentación, incentivo por no ausentismo, auxilio de transporte, entre otros beneficios y las prestaciones legales y extralegales (prima de vacaciones y prima de navidad).



Otra de las ofertas que ha hecho Avianca, es el otorgamiento de una licencia de seis meses de maternidad, así como 10 días hábiles de licencia por paternidad.



Adicionalmente, la propuesta mantiene los 30 días hábiles de vacaciones y una compensación de 3 millones de pesos si, por razones del servicio, no se otorgan los 11 días de vacaciones extralegales, así como un plan de telefonía y datos, y un millón de pesos para la compra de un dispositivo móvil o Tablet.



De acuerdo con la aerolínea, si esta contra propuesta no es acogida por los pilotos, Avianca se levantaría de la mesa de negociaciones hacia la medianoche, las cero horas, de este miércoles.



Por su parte, Acdac indicó que su equipo negociador analizó la propuesta y encontró que varios de los preacuerdos alcanzados durante los días de negociación en el Ministerio del Trabajo fueron modificados.



“Agradecemos la voluntad, intenciones y buenos oficios de la señora Ministra del Trabajo, doctora Griselda Restrepo, y lamentamos que la administración haya dejado a la doctora Restrepo, a los colombianos y a los pilotos, sentados en la mesa, sin ninguna propuesta”, precisó el Capitán Jaime Hernández Sierra, presidente de Acdac, y agregó: “Nuestros pilotos continuarán en Asamblea permanente y en el transcurso del día les daremos cuenta detallada de lo ocurrido en la mesa, de lo cual habíamos mantenido reserva por respeto al proceso, a la señora Ministra y a su equipo de trabajo. Rechazamos la actitud de los negociadores de Avianca, lo cual demuestra la clara falta de voluntad y la dilación de este proceso de negociación para el que los pilotos mantuvimos total disposición. Este comportamiento soberbio e irrespetuoso es el mismo que han evidenciado Hernán Rincón y Germán Efromovich en sus declaraciones públicas y en privado, tanto hacia los pilotos como hacia los demás trabajadores; es de anotar que el video de amenazas del señor Efromovich ha generado enorme malestar en los trabajadores”.