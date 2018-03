Avianca realizó 23 procesos disciplinarios este martes

Este martes, Avianca dio un nuevo informe sobre los procesos disciplinarios que vienen adelantando a los pilotos pertenecientes a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y quienes participaron en la huelga de pilotos del año pasado.



(Lea: Avianca habilita la auto impresión de etiquetas de equipaje en casa)

De acuerdo con la aerolínea, en el penúltimo día de procesos, se adelantaron 12 terminaciones de contrato por justa causa y 10 suspensiones. Adicional a esto, para este martes se habían citado 24 audiencias, pero uno de los pilotos no pudo asistir por lo que no se le aplicó ningún tipo de sanción.



Así, al día de hoy los procesos disciplinarios completan 107 terminaciones de contrato y 90 suspensiones.



(Lea: Avianca llevó a cabo 36 procesos disciplinarios este lunes)



Avianca, también informó que desde el inicio del cese de actividades de los pilotos en septiembre del 2017, se han presentado 41 renuncias a la compañía, y durante los procesos disciplinarios se han retirado voluntariamente cinco aviadores, cuatro de ellos pertenecientes a la Junta Directiva del sindicato.



Adicional a esto, la aerolínea anunció que hizo una solicitud a la Fiscalía General de la Nación para cerrar por prescripción un proceso que se adelanta en contra de la pasada administración de Avianca.



“Este caso, que no tiene nada que ver con la huelga ilegal y por ende tampoco con los procesos disciplinarios, se refiere a una demanda penal de Acdac en contra de la pasada administración de la Empresa, sobre una sentencia de 2015 que Avianca ha cumplido a cabalidad, que ha tenido un sinnúmero de audiencias y fiscales, cuyos tiempos han prescrito, y son retroactivos a los eventos de 2005 que se refieren a la creación de un Plan Voluntario de Beneficios que fue ajustado en 2013”, explicó la aerolínea.



De igual manera, anunciaron que en días pasados se archivó una demanda del sindicato contra Hernán Rincón, CEO de Avianca, por supuesta violación a los derechos de reunión y asociación.