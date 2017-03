El presidente del Grupo Synergy, Germán Efromovich, le dijo este martes a Portafolio que está tranquilo ante la demanda instaurada contra la aerolínea Avianca, por la compañía Kingsland en la corte de Nueva York.



“No conocemos la demanda aunque la verdad, no nos sorprende. Estamos tranquilos porque tenemos la seguridad de que lo que estamos haciendo es lo mejor para Avianca y sus accionistas. Por ese motivo, la justicia nos dará la razón”, afirmó el empresario.



Este martes se conoció que un grupo minoritario de accionistas del consorcio Avianca presentó un recurso ante la justicia de Nueva York para evitar que se complete una alianza estratégica con la estadounidense United Airlines.



Avianca había anunciado a fines de enero pasado una “alianza estratégica-comercial de largo plazo” con United, aunque existían dos ofertas separadas previas de parte de Delta y Copa para llegar a una fusión con Avianca.



La aerolínea aseguró no haber sido notificada del recurso presentado ante la justicia de Nueva York.



El anuncio de la alianza entre Avianca y United está defendido por la firma Synergy, que controla el 78,1 % de las acciones con derecho a voto de Avianca, pero el grupo Kingsland, que controla el resto, se opone a esa iniciativa anunciada en enero del presente año.



En una demanda presentada ayer ante la Corte Suprema del estado de Nueva York, donde se llevan a cabo las negociaciones para la alianza, el grupo minoritario considera que Synergy llevó a cabo conversiones “clandestinas” con United que solo benefician a Germán Efromovich, presidente del consejo de administración del grupo Avianca y controlador de Synergy.



De acuerdo con la demanda el acuerdo anunciado entre Avianca y United está en contra de una serie de compromisos firmados por Synergy y Kingsland cuando se fusionó el grupo Taca (propiedad de Kingsland) con Avianca, en 2010.



Esos compromisos incluían el derecho de veto de cualquier transacción de Avianca y protegía al accionista minoritario en caso de cualquier decisión de envergadura que afectara al plan de negocio y la capitalización de la compañía. Según la demanda, Kingsland cree que el negocio entre United y Avianca permitiría a Synergy recibir créditos de parte de United por valor de unos 800 millones de dólares para garantizar que Synergy mantiene su participación en Avianca y OceanAir.



Y sostiene que si Synergy no puede hacer frente al pago de esas deudas, United podría hacerse con el control de Avianca “por una suma muy por debajo del verdadero valor de la compañía”.



De acuerdo con el documento legal, la anunciada alianza entre Avianca y United representa un “grave riesgo” que puede causar un “daño irreparable” a Kingsland,



Avianca y sus accionistas.



Por ello, Kingsland pide a la Justicia de Nueva York que evite cualquier transacción entre Avianca y United e invalide cualquier transferencia de acciones que haya hecho Synergy y que esté en violación con los compromisos firmados con Kingsland.



El grupo Avianca, que tiene su principal sede de negocios en Colombia, incluye aerolíneas que operan en Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua.



Germán Efromovich actúa desde agosto de 2013 como presidente del consejo de administración de la firma. Según el recurso legal, la alianza que busca el accionista mayoritario entre Avianca y United solo es un “último intento de Efromovich de remediar su difícil situación financiera”.



