Nuevo enfrentamiento entre Avianca y Pilotos de la Acdac

Este martes estaba citada una reunión que tenía como objetivo buscar salidas a la huelga de aviadores que completa 35 días, sin embargo a solicitud de Avianca fue cancelada.



Así lo informó la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), a través de un comunicado en el que además aseguraron que la Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, los pilotos de la asociación y los senadores Nadie Blel, Eduardo Pulgar y Roberto Ortiz ya habían confirmado su asistencia a dicha reunión.

El pasado lunes la aerolínea envió un derecho de petición a la Ministra en el que le sugirió ‘abstenerse de citar reuniones o establecer instancias… por fuera del tribunal de arbitramento’ y, además, anunció que no asistiría a la reunión.



Ante esto, Acdac dijo que “sin duda, es un nuevo irrespeto de Germán Efromovich a las instituciones colombianas”.



De igual manera, el presidente de la asociación, el capitán Jaime Hernández, afirmóque la administración de Avianca, bajo el liderazgo de Efromovich y Hernán Rincón, provocó la huelga de los pilotos y “solo le interesa mantener al país en una compleja situación que ya ha generado enormes pérdidas”.



El piloto agregó que si bien ya sabían de la petición de Avianca de cancelar la reunión, esperaban que la cita se mantuviera.



"Esperábamos que la empresa finalmente reflexionara y se comprometiera con el Gobierno, con el país; no fue así y este es un nuevo irrespeto al país y a nuestras instituciones”.



Por último, el capitán Hernández dijo que de los 702 pilotos que comenzaron el paro, unos 650 aviadores siguen adelante en la huelga.



"Ya hemos acudido a instancias como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo; la agenda a nivel internacional ya ha tocado instancias gremiales y laborales en todos los continentes y próximamente atenderemos una reunión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguimos adelante por el respeto de los derechos de todos los trabajadores y por la dignidad de los pilotos colombianos”, finalizó.



La huelga de pilotos de Avianca ya completa 35 días y se ha convertido en la más larga de ese gremio en la historia. Los puntos de concentración de los aviadores son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Este pleito está en tres instancias judiciales y por ahora se espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia para que confirme o no la legalidad del paro.