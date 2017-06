Avianca tiene listo acuerdo para ofrecer servicio de internet a bordo

Archivo particular

Avianca se subió al servicio de internet a bordo con la firma de un acuerdo para ofrecer esta opción en sus vuelos. Esto será posible gracias a una alianza con una compañía experta en el tema, Inmarsat.



Con ese pacto, al que todavía le faltan detalles por finiquitar, la aerolínea se convertiría en la primera en Suramérica en adoptar esta tecnología.



La firma proveedora explicó en un comunicado, que este servicio sería el más avanzado que existe en cuanto a internet a bordo, denominado GX Aviation.



Por su parte, Avianca aclara que todavía no se ha definido la fecha en que comenzarán a ofrecer este nuevo servicio, pero Inmarsat calcula que será a finales de este año.



El programa estará disponible para aproximadamente 125 aviones Airbus A320, A330 y Boeing 787, con la posibilidad de que más aeronaves se unan a prestar esta nueva función.



El contrato entre Avianca y la firma Inmarsat tendría una vigencia de 10 años y el valor de este todavía no ha sido divulgado.



Hernán Rincón, CEO de Avianca dijo que “la tecnología es uno de los pilares fundamentales de Avianca. Por esto, y para permitirles a nuestros usuarios estar siempre conectados, hemos decidido seguir avanzando en nuestra transformación digital y convertirnos en la primera aerolínea de la región en ofrecer wifi a bordo de alta confiabilidad; todo esto con el soporte y la experiencia de Inmarsat”.



Por su parte, Raymundo Villar, director regional de Inmarsat, le dijo a Portafolio que “el acuerdo con Avianca subraya el impulso continuo detrás de la próxima generación de servicios de conectividad a bordo de Inmarsat (IFC). Estamos muy satisfechos de haber sido elegidos por Avianca”.



Según explica Villar, será una función que estará a disposición de los pasajeros para acceder a mensajería instantánea, ver videos vía streaming y navegar en internet.



La multinacional tecnológica cuenta con más de 1.200 instalaciones en aeronaves previstas bajo contratos firmados para sus servicios de la IFC. De hecho, tienen acuerdos con aerolíneas como Qatar Airways, Deutsche Lufthansa Group, International Airlines Group (IAG), Air New Zealand, entre otros.