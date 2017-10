Abogados laboristas recomiendan a Avianca y pilotos volver a negociar

La huelga del sindicato de pilotos Acdac de Avianca ya completó este martes 20 días sin una solución a la vista y con un conflicto que se ha ido agudizando entre las partes, con enormes pérdidas tanto para la compañía como para el sector turístico y comercial, así como perjudicando a miles de viajeros del país.



Ante el distanciamiento de las partes, las afectaciones para el país y el hecho de que el caso se haya judicializado, lo cual tomaría meses en resolverse, el Gobierno nacional volvió a tomar cartas en el asunto y bajo su mediación está buscando un acercamiento entre las partes nuevamente.

Por esto, la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, por orden directa del presidente Juan Manuel Santos, ha mantenido reuniones con los pilotos desde el domingo para determinar las condiciones en las que se pueden volver a sentar en la mesa, así como contacto directo con las personas autorizadas de la empresa, y según pudo conocer Portafolio.co, ya ha tenido avances para que las partes vuelvan a sentarse a negociar el pliego de peticiones.



Tres diferentes especialistas en derecho laboral y conciliación coincidieron en afirmar a Portafolio.co que casi que la única manera de terminar el conflicto de manera rápida entre la aerolínea y los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) es mediante la negociación y apartarse de las vías judiciales en las que se enfrascaron las partes.



Para un abogado especializado en derecho laboral que pidió reserva de su nombre, lo más importante es “trasladar el conflicto del escenario judicial que resulta especialmente complejo, demorado y carente de eficacia para resolver el conflicto laboral, y promover escenarios de reactivación de la negociación que constituyen el conducto natural de solución de los conflictos colectivos laborales que hagan prevalecer los intereses de la empresa, los trabajadores y de los usuarios”.



Jaime Cerón Coral, especialista en derecho laboral, asegura que una solución es que los pilotos declaren la terminación de la huelga de manera inmediata y desistan de la apelación ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que la sentencia del Tribunal queda en firme (cosa juzgada) y deja al transporte aéreo como servicio público esencial, por decisión judicial.



Después, las partes podrían volver a negociar con la mediación del Ministerio del Trabajo y si esto no sucede podrían convocar a un nuevo tribunal de arbitramento haciendo uso del artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, nombrando cada parte su arbitro y entre los dos el tercero como está dispuesto en la ley 48 de 1968 para que resuelvan las clausulas no decididas del pliego de peticiones.



Fabián Ignacio Hernández Henríquez, especialista en derecho laboral de la Universidad del Rosario, opina que las partes también pueden acordar que, con la participación del ministerio de Trabajo, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales prevista para el día 60 de la huelga se adelante de manera que sirva de mediador entre ellas.



Por su parte, el jurista que pidió reserva de su nombre propone que las partes también pueden solicitar la intervención de la Comisión de Tratamiento de Conflictos de la OIT (Cetcoit) entidad establecida como parte de los sistemas de cumplimiento sobre libertad sindical que podría contribuir a evaluar alternativas de solución concertada.



Finalmente, Hernández Henríquez cree que una opción muy viable es que las partes, de manera voluntaria, sin intervención de terceros, regresen a la negociación determinando una fecha de regreso a las labores. “En todo caso debe ser negociado ese regreso, el retiro de la demanda y la contrademanda, las tutelas y la solicitud al Ministerio para que anule la convocatoria, así como el eventual despido de trabajadores. Elementos que contaminaron la propia negociación original”, puntualiza el jurista.



Para Cerón Coral es imperativo en una eventual negociación que “Avianca se comprometa a no despedir a los trabajadores que participen de la huelga y a no contratar pilotos extranjeros”.



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co