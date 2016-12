El conglomerado de aerolíneas, Avianca Holdings, sigue con sus planes de expansión y, según lo pudo establecer Portafolio, por lo pronto no buscan un socio capitalista, sino un socio estratégico.



De acuerdo con las fuentes consultadas, es cierto que la aerolínea va a recibir propuestas de toma de control, pero, éstas solo serían consideradas a menos de que estén por unos niveles de valoración que serían imposibles de rechazar.



En el caso que decidan vender una parte importante de la Holding, una de las exigencias sería que su nombre no desaparezca.



Aunque la agencia de noticias Bloomberg dijo que Avianca recibiría ofertas hasta el 9 de noviembre de este año. Personas conocedoras del sector, aseguraron que este plazo se extendería varias semanas más.



Por otro lado, según explica Bloomberg, uno de los principales interesados en la compra de una participación de control, serían Delta Air Lines, United Continental Holdings y Copa Holdings.



Como alternativa, el control de la aerolínea podría terminar dividido entre el nuevo oferente, los hermanos Efromovich y Kingsland Holdings, socio del actual grupo controlante.



Kingsland, que es controlada por la familia Kriete, fusionó a la aerolínea centroamericana Taca con Avianca en el 2010.



Por eso es que desde que Avianca Holdings se fusionó con Taca, se ha posicionado como una de las principales aerolíneas de América Latina.



Uno de los modelos que quiere replicar Avianca es el de Latam con Qatar Airways.

Latam, que nació de la unión de las aerolíneas Lan y Tam, le vendió el 10% de sus acciones a Qatar, convirtiéndolo en socio minoritario.



En el caso de la Avianca, la operación con otro posible socio espera ser de unos porcentajes mayores, según explican las fuentes

Otro de los aspectos que resaltaron las fuentes consultadas por este diario, es que la situación financiera de la compañía es buena y se espera que las dudas queden despejadas en la próxima publicación de resultados del tercer trimestre.



El alza de sus acciones en los últimos días lo demuestra, pues mientras que el 27 de octubre de este año, la acción se cotizó a $2.315 este miércoles su precio fue de $2.710, lo que significó un crecimiento del 17%.



Avianca Holdings, que el año pasado vendió $11,9 billones según la Superintendencia de Sociedades, viene buscando un socio que refuerce su balance y sostenga su crecimiento.

Los accionistas mayoritarios son los hermanos José y Germán Efromovich, que poseen un poco más de la mitad de la propiedad a través del holding Synergy Group, mientras que la familia Kriete tiene el 14,5%.



Según lo aseguró Bloomberg en julio de este año, los hermanos Efromovich han puesto como garantía la mayor parte de sus acciones para un préstamo de Elliot Management.

Elliott, que es controlada por el multimillonario Paul Singer, está en la búsqueda de socios para la aerolínea y se ha reunido con los potenciales interesados, dijeron las fuentes.



Por su parte, Avianca, Delta, United y Copa declinaron a hacer declaraciones oficiales puesto que se trataría de una operación privada.



Avianca tiene un valor en el mercado de casi 800 millones de dólares y movilizó hasta agosto de este año, el 58 % de los pasajeros nacionales de Colombia.



El grupo Avianca está integrado por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo, constituidas en Colombia, y Aerolíneas Galápagos (Aerogal) de Ecuador, además de las compañías del Grupo Taca.

El grupo de aerolíneas, que transportó 28,3 millones de pasajeros en 2015, tiene más de 21.000 empleados y vuela a 105 destinos en 28 países de América y Europa con 177 aeronaves.



El ‘lío’ entre Avianca Brasil y Avolon



A finales del mes pasado, la empresa de alquiler de aviones irlandesa, Avolon, demandó a Avianca Brasil y a su matriz por el presunto incumplimiento de un contrato de arrendamiento de un Airbus, dejando una deuda de más de US$4 millones.



Según contó la agencia de noticias Reuters, Avolon también está demandando tanto a la aerolínea y a su matriz, Synergy Aerospace , por incumplimiento de un contrato que tenía una duración de diez años.



Al respecto, Avolon sede en Dublín, se negó a comentar sobre la demanda. Por su parte, el portavoz de Avianca Brasil dijo que la compañía no haría comentarios sobre los contratos confidenciales.



La demanda fue presentada, en nombre de Avolon, el 14 de octubre en Nueva York –el mismo día que Avianca Brasil celebró la recepción de su primer avión Airbus A320neo.

De acuerdo con el expediente judicial, Avolon dice que alquiló el avión de A330 a la compañía aérea en junio de 2014 por US$849.000 al mes en alquiler, además de otros costos, en virtud de un contrato de 10 años.



“Con el tiempo, el arrendatario se retrasó en sus obligaciones de pago bajo el contrato de arrendamiento”, aseguró Avolon en la demanda, añadiendo que a partir del 11 de octubre la aerolínea debería US$4,6 millones más intereses.



Avolon es propiedad de Grupo HNA de China, que ha expresado su interés en adquirir tanto Avianca Brasil y la aerolínea hermana con sede en Panamá Avianca Holdings, según informó Reuters en junio.



Con base a lo que pudo establecer Portafolio, Avianca Brasil estaba interesada en el arrendamiento del Airbus, sin embargo, cuando la compañía tenía intenciones de llevarlo a Colombia, el precio acordado inicial subiría. Por eso, decidió solucionar los problemas a través de un juez.