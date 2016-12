Tras las aclaraciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela del incidente registrado la noche del viernes en cielo venezolano con avión de Avianca, la Aeronáutica Civil de Colombia autorizó la reanudación de las operaciones desde y hacia Venezuela.



En línea con esto, Avianca reanuda los vuelos Bogotá-Caracas-Bogotá y Lima-Caracas-Lima, a partir de este domingo 23 de octubre.



El Ministerio de Defensa de Colombia había solicitado a la Cancillería que exigiera explicaciones a Venezuela por el incidente con un avión de la aerolínea Avianca que presuntamente fue hostigado por una aeronave militar de ese país cuando sobrevolaba su espacio aéreo.



En la mañana del sábado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló del incidente con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, y luego informó "a la Dirección de Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que se solicite a Venezuela las explicaciones correspondientes".



ASÍ FUE EL INCIDENTE



El incidente ocurrió el viernes cuando un Boeing 787 de Avianca que volaba de Madrid a Bogotá fue presuntamente hostigado por una aeronave militar de Venezuela con 248 pasajeros a bordo, incidente que estuvo a punto de causar una colisión.



Sin embargo algunos pasajeros contactados por Portafolio.co señalan que nunca sintieron riesgo por sus vidas ni la presencia cercana de otra aeronave en el aire. "En cabina tampoco se mencionó el incidente tal vez por evitar el pánico", afirmó uno de los pasajeros.



La tripulación del avión colombiano se comunicó con Bogotá para informar sobre la presencia de la otra aeronave, que le seguía tan de cerca que en el avión de Avianca se activó el sistema TCAS (sigla en inglés del sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión), según Caracol Radio.



La aerolínea no se ha pronunciado al respecto, pero trascendió que el incidente se produjo con un Boeing 787-800 que hacía el vuelo 011 de Avianca entre la capital española y la colombiana.



El incidente con el otro avión duró desde las 19:00 a las 19:30 hora colombiana, que fue cuando la aeronave de Avianca ingresó en el espacio aéreo colombiano y automáticamente se desactivó el sistema TACS, según pudo saber Efe.



A pesar de lo ocurrido, el avión aterrizó anoche en Bogotá con sus tripulantes y 248 pasajeros sanos y salvos. Según Caracol Radio, cuando ocurrió el hecho desde Bogotá se estableció un puente con el Centro de Control del Aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, desde donde se aseguró que en su radar no aparecía una aeronave distinta al AVA011, mientras que los radares en Colombia registraban otra cosa.



Se desconoce además por qué el vuelo proveniente de Madrid, que ingresó al continente por Nuevo León (Venezuela) y con un plan de vuelo aprobado por las autoridades aeronáuticas de ese país, fue objeto de la interdicción.



Según Blu Radio, a raíz de lo sucedido, Avianca dispuso que los vuelos AV18, entre Bogotá y Barcelona, y AV10, de Bogotá-Madrid, no pasen por el espacio aéreo venezolano. Además, la aerolínea canceló los vuelos programados para hoy con destino y origen en Caracas, así como un vuelo programado de Bogotá a Barbados, en el Caribe.



EXPLICACIONES DE VENEZUELA



Al respecto, el Ministerio de Defensa de Colombia informó que a las 7:10 de la noche del viernes 21 de octubre del presente año, el Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana de la Fuerza Aérea Colombiana detectó en territorio venezolano el avión de Avianca AVA011, que cubría la ruta Madrid- Bogotá.



De igual forma, el Sistema detectó en la misma posición otra aeronave con similares condiciones de vuelo a corta distancia del avión comercial.



Por su parte, la tripulación de Avianca hizo un llamado al Centro de Control de Bogotá, informando la cercanía de una aeronave.



Posteriormente, a las 7:14 de la noche la aeronave que volaba cerca del avión de Avianca tomó rumbo norte y se alejó. El avión comercial continuó con su plan de vuelo, ingresando a las 7:19 de la noche a territorio colombiano, y finalizó su itinerario aterrizando en el aeropuerto El Dorado a las 8:05 de la noche.



Finalmente, como consecuencia de los continuos llamados por parte del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana, a las 9:30 de la noche se obtuvo una respuesta por parte del Comando de Defensa Aeroespacial Integral de Venezuela (CODAI), informando que se trataba de una aeronave militar venezolana en misión de navegación.



El Ministerio de Defensa Nacional envió esta información a la Dirección de Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que se solicite a Venezuela las explicaciones correspondientes.



Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, conversó telefónicamente con su homólogo venezolano, general Vladimir Padrino, de quien recibió la decisión de investigar a fondo las causas de este incidente; igualmente acordaron agilizar las comunicaciones entre los Sistemas de Alerta Temprana de ambas naciones.



Las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez sostuvieron igualmente una conversación, donde se hizo presente que el presidente Nicolás Maduro, personalmente, ordenó la investigación del caso.