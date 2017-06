185 mil colombianos disfrutaron el Día de Cine Gratis de Cine Colombia

Pese a un conato de disturbio en la sala de cine del centro comercial La Castellana, en Cartagena, el Día de cine gratis fue todo un éxito.



Así lo asegura el gerente de mercadeo de Cine Colombia, Daniel Montes. Él, además, de ser uno de los cerebros de la actividad que se realizó este miércoles en 282 salas, ubicadas en 42 teatros de 12 ciudades del país, es también el encargado de la campaña que adelanta la compañía para la conmemoración de sus 90 años.



Montes destacó el comportamiento de los asistentes a las salas y la planeación logística de la actividad, que fue acompañada por 1.800 policías.



“Claramente, cuando se llega el momento en el que se agotan las boletas hay gente que se angustia y ocurren cosas como las que pasaron en Cartagena. Al final, seguimos y la jornada avanzó sin más ni mayores complicaciones. En realidad fue algo muy pequeño que rápidamente fue controlado por las autoridades. No se suspendió la actividad”, indicó Daniel Montes.



El gerente de mercadeo de Cine Colombia agradeció a quienes asistieron a las salas “por acompañarnos en este gran día de celebración y por permitirnos llegar a Colombia de forma tranquila. Tuvimos muchas familias felices y ese era el objetivo”.



LA CELEBRACIÓN NO TERMINA



Aunque el día oficial de la celebración fue este miércoles 7 de junio, la campaña de conmemoración será todo el año. Daniel Montes señaló que habrán varias sorpresas más para los colombianos.



“Tenemos una actividad que hemos denominado la ‘Ruta 90’, en la que visitamos 90 municipios del país para llevarle alegría a los colombianos en los lugares más recónditos. Van 40 municipios”.



Además también se realizará una actividad llamada el Día Gratis con las mascotas, en la que los colombianos podrán ir a parques principales de las ciudades y ver películas con sus gatos o perros.



Así mismo, hay una serie de eventos y promociones para los clientes, que serán anunciados en la página web de Cine Colombia.



La celebración no acaba.