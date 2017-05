Banco Itaú cuelga sus primeros avisos en Colombia

Con 102 puntos de atención, el gigante brasileño Banco Itaú estrena este lunes su marca en Colombia. Cuadrillas de hombres trabajaron contra reloj el fin de semana para tener a tiempo la nueva imagen que reemplaza, en principio, la del Helm Bank y, a más tardar en el primer semestre del 2018, la de las 85 oficinas del chileno CorpBanca, ahora bajo su control.



(Lea: La entrada de Itaú a la banca minorista se dará en 3 años).



Esto es tan solo parte de una compleja estrategia de negocios que comenzó en el 2014 con la compra de CorpBanca Chile, la cual les permitió a los brasileños la entrada a la banca minorista de Colombia, una oportunidad que buscaban desde hacía varios años en este mercado clave para sus planes de expansión en la región.



Álvaro Pimentel, presidente de Itaú Colombia, dice que no buscan ser solo un banco extranjero en el país, y para eso tienen trazada una estrategia que parte desde el conocimiento profundo de las personas a las que la entidad debe acoplarse.

Cuadrillas de hombres trabajaron contra reloj el fin de semana para tener a tiempo la nueva imagen que reemplaza, en principio, la del Helm Bank. Mauricio Moreno Cuadrillas de hombres trabajaron contra reloj el fin de semana para tener a tiempo la nueva imagen que reemplaza, en principio, la del Helm Bank. Mauricio Moreno Cuadrillas de hombres trabajaron contra reloj el fin de semana para tener a tiempo la nueva imagen que reemplaza, en principio, la del Helm Bank. Mauricio Moreno

Luego de tres años, por fin la marca Itaú se estrena en el país. ¿Qué sigue ahora?



Comenzamos un tercer momento que es migrar en grupos las 85 oficinas de CorpBanca, y este trabajo está planeado para empezar en agosto y terminar en el primer semestre del 2018, cuando al final tendremos un solo banco bajo una sola marca (Itaú) con una cultura integrada, una red de oficinas mucho más amplia y todos los clientes utilizando los mismos productos, servicios y modelo de atención.



¿Cómo manejarán este cambio?



El cliente hoy es una persona que conoce muy bien la entidad con la que tiene una relación muy fuerte. Esta es una marca que les generará un sentimiento de cercanía, de relacionamiento de largo plazo, de calidad con un enfoque claro de atención y servicio. Estamos reforzando la idea al interior del banco de que debemos estar muy cerca del cliente.



Pero ¿cómo lograrán estrechar esa cercanía?



En los países donde opera Itaú, la marca va acompañada de la frase ‘Un banco hecho para ti’.



En principio, esta no se utilizará acá porque no queremos ser solo un banco extranjero en Colombia. No vamos a traer de otros países la oferta de valor, sino que trabajamos para entender la realidad de este mercado, sus necesidades, partiendo no del banco hacia el cliente, sino de este hacia la entidad.



Vamos, eso sí, a usar la experiencia de otros países, pero entendiendo quién es el cliente colombiano.



¿Cómo ven la competencia en Colombia?



Es muy bueno llegar a un país que tiene un mercado organizado y competidores fuertes, pues esto al final ayuda al desarrollo del sector financiero.



Colombia tiene una banca local muy buena, fuerte y organizada, y ser un competidor en un mercado así es positivo.



Vemos que la economía seguirá avanzando, hay una población urbana muy fuerte y mucho espacio para crecer.



¿Con el tiempo podrá un cliente colombiano utilizar los servicios de Itaú en otros países?



Es un deseo y creo que deberíamos apuntarle a esa meta. Pero tenemos retos de ley, porque estamos hablando de servicios que un extranjero hará en moneda local o en divisas en otro país y la dificultad son las distintas normas en cada nación.



¿Cuándo estará finalizado todo este proceso?



En este momento llegamos con Itaú 1.0, que incluye la marca, la unificación de proceso y demás.



Estamos preparando el terreno para Itaú 2.0, que llegará en el segundo semestre del 2018; para la propuesta de valor, los cambios que haremos y el modelo de negocios, debemos estar listos a finales del 2018, ahí sí los clientes van a empezar a sentir más lo que es la oferta de Itaú y los atributos de una marca que en Brasil tiene un valor de 8.000 millones de dólares.



En Colombia, el 70 por ciento de ese valor será determinado por la calidad de los servicios y productos que brindemos, y la fuerza de la marca de Brasil nos ayudará con el restante 30 por ciento.



Carlos Arturo García M.

Redacción Economía y Negocios