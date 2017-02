Con el objetivo de seguir aumentando la disponibilidad de productos y servicios financieros, tanto para los clientes en Colombia como en Centroamérica, este año Bancolombia invertirá 120 millones de dólares en proyectos digitales.



Y es que fue justamente el incremento en la oferta de soluciones basadas en la tecnología lo que les permitió llegar a nuevos usuarios y mantener el crecimiento a pesar del enfriamiento de la economía, explicó Juan Carlos Mora Uribe, presidente de la entidad financiera.



En conversación con este diario, el directivo explicó que el uso de canales electrónicos sigue en ascenso y que en el 2016 sumaron 700.000 nuevos clientes.



Algunos de los temas que desarrollaron fueron servicios financieros gratuitos por medio de su plataforma Nequi, la billetera digital y los pagos de los pasajes en los sistemas de transporte masivo utilizando la tarjeta directamente en los torniquetes, entre otros.

Precisamente, la apuesta para este año seguirá siendo Nequi, con el fin de brindar no solo más alternativas para los usuarios, sino que puedan tomar productos financieros sin necesidad de ir a las oficinas.



Los desarrollos tecnológicos han sido una pieza clave del crecimiento en los últimos meses. Precisamente, Bancolombia reveló que el 2016 fue un buen año, tanto en utilidades y eficiencia como en crecimiento y calidad de cartera.



Sus ganancias ascendieron a 2,86 billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 13,8 por ciento en comparación con el 2015.



Y si bien la cartera total de la entidad aumentó 4,2 por ciento, la realidad es que en ese dato hay dos historias.



El directivo explicó que la cartera en pesos, que representa el 65 por ciento del total, creció 11 por ciento, mientras que el monto en dólares estuvo estancado, tanto por la revaluación del peso del año pasado, como por el ciclo económico de los países centroamericanos en los cuales tienen presencia: Panamá, Guatemala y El Salvador.

Entre tanto, la cartera vencida a 30 días representa el 3,3 por ciento, aunque destacó que tienen provisiones que equivalen a una cobertura del 126 por ciento.



LO QUE VIENE



Por lo pronto, la expectativa es que el desempeño sea aún mejor en el 2017.

“Creemos que este año será de transición para la economía y que el crecimiento esté entre 2 y 2,5 por ciento, con alguna mejora frente a lo que se vio en el 2016”, explicó Mora Uribe.



Esa expectativa, sumada a una menor inflación, y a una reducción paulatina de las tasas de interés determinará el comportamiento de la entidad financiera.



En ese escenario, esperan que la cartera crezca 8 por ciento este año. Esto, en línea con una leve mejora de la cartera comercial, que fue la que más sintió desaceleración en el 2016.



“Seguramente no habrá una gran dinámica, pero todo dependerá de las inversiones que hagan las empresas, creemos que hay algunos proyectos asociados a puertos y otro tipo de infraestructura que puedan ayudar, así como otros sectores como el exportador que podrá tener desempeño positivo”, explicó el directivo.



Mora coincide con otras voces que han señalado que el segmento de consumo podría verse afectado este año, en línea con el crecimiento económico y la aplicación de la reforma tributaria aprobada el año pasado.



En cuanto a sus otros mercados, el presidente de Bancolombia afirma que si bien no se espera que las economías centroamericanas tengan una gran mejora frente al año pasado, el objetivo será seguir consolidando en esos países el gobierno corporativo del Grupo y algunas experiencias en cuanto a la oferta de servicios financieros, como el tema de la banca seguros.