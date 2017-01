Durante el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza, Bancolombia fue reconocido como el banco más sostenible de América y el quinto del mundo, por encima incluso de las organizaciones financieras de origen norteamericano, europeo, asiático y africano incluidas en el Sustainability Yearbook (Anuario de Sostenibilidad).



En la publicación de este año, realizado por la firma RobecoSAM, Bancolombia, además de ser incluido por séptima ocasión consecutiva, obtuvo medalla en la categoría Plata. De esta forma, la organización financiera mejora su posición con respecto a 2016, cuando obtuvo medalla de bronce.



(Lea: Todo sobre el Foro Económico Mundial 2017).



“Este reconocimiento es un logro que tiene un gran significado para todos, no solo para nuestra organización sino también para Colombia, pues esto demuestra que, en la medida en que un país cuente cada vez con más empresas reconocidas por sus prácticas sostenibles, asegurará una mayor sinergia intersectorial que trabajará para generarle valor compartido a la sociedad y contribuir así a la solución de los problemas que nos aquejan”, aseguró Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia.



Es importante indicar que los otros bancos que ocupan los cuatro primeros puestos son australianos: Westpac Banking Corp Ltd., Australia & New Zealand Banking Group Ltd., National Australia Bank Ltd. y Commonwealth Bank of Australia.



Para este año, Bancolombia obtuvo 92 puntos sobre 100 (cinco más que el año pasado) y un percentil de 97, lo que significa que el desempeño de la organización colombiana es mejor que el del 97% de los bancos evaluados. Por su parte, el Westpac de Australia continúo siendo el líder del sector bancos, con solo 3 puntos sobre Bancolombia.



El Sustainability Yearbook tiene el objetivo de dar a conocer a los inversionistas internacionales las empresas con mejores prácticas orientadas hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social. Para cada edición, la firma invita las 2.500 mayores compañías del mundo, tomando como referencia el Dow Jones Global Total Stock Market Index, para ser evaluadas según exigentes estándares de sostenibilidad. Las empresas finalistas son aproximadamente el 10% de cada uno de los 59 sectores de la economía, lo que posiciona este anuario como un referente en asuntos de sostenibilidad.