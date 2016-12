Bancolombia se anticipó y presentó este jueves 20 de octubre sus proyecciones económicas para el próximo año y, entre otras, se destaca que la entidad ve un aumento moderado del precio del petróleo que cerraría el 2017 en 55 dólares.



Así mismo, la entidad financiera desestima que el crecimiento de la economía vaya a rondar el próxima el 3,1 por ciento, como prevén las cuentas del Ministerio de Hacienda, y es mucho más moderado al estimar que la cifra estaría más cercana al 2,6%.



Para esta proyección, Bancolombia revisó la tendencia un año después en otras reformas tributarias y estimó que, al año siguiente a su aprobación, el consumo privado se afecta debido al aumento del IVA, que en este caso pasaría de 16% a 19%.



“De cara al 2017, el impacto inicial sería el de desacelerar la economía. Estimamos que el aumento sería gradual porque es un tema políticamente sensible y porque aplicarlo de un día para otro representará un golpe a la economía, además del impacto en la inflación”, explicó Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones económicas de Bancolombia.



Según las proyecciones del Banco, el precio del dólar cerraría este año en $3.010, en 2017 bajaría $100 más y rondaría los $2.910. Un escenario similar se presentaría con el precio del petróleo debido a la intensión de la Opep de reducir la producción.



En este sentido, el precio del combustible cerraría en el 2017 con un precio de 55,4 dólares por barril, el mismo valor que obtuvo en junio de 2015.



Otro de los cálculos que hace la entidad financiera tiene que ver con que los principales socios comerciales de Colombia crecerán entre 1,1% y 1,6%, por lo tanto aumentarán las exportaciones en general y se mantendrá el déficit frente a las importaciones de un 4,1%.



De igual manera, Bancolombia pronostica un descenso en la tasa de intervención del Banco de la República luego de que se conozca cómo quedará finalmente la reforma tributaria, y no descarta un aumento del interés de la Reserva Federal de EE.UU. en diciembre próximo y a mediados de 2017.



