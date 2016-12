Suficiencia de capital, calidad de los activos, eficiencia, rentabilidad, liquidez y tamaño son los indicadores con los que América Economía Intelligence midió a 250 bancos en la región. Banco de Bogotá y Bancolombia ocuparon el puesto dos y tres, respectivamente, mientras que el primer lugar fue para el Banco de Chile.



El informe explica que además de estos indicadores, se tuvo en cuenta un modelo que tuvo en cuenta a toda entidad bancaria con activos totales mayores a los US$ 4.000 millones y que esté ubicada en países que ofrezcan información mínima sobre la banca. En consecuencia, se excluyó a los bancos panameños y argentinos.



El método Camel, que se empleó para elaborar el informe, tuvo en cuenta la suficiencia de capital, la calidad del activo, la gestión, las ganancias y la liquidez. Los bancos chilenos, de los cuales seis aparecen entre los 25 primeros puestos, destacan por su calidad de gasto, más competitiva que la media, y por su eficiencia, indicador que mide gastos administrativos en relación a los activos totales.



Por su parte, cuatro bancos aparecen en ese listado: Banco de Bogotá (2), Bancolombia (3), Banco de Occidente (15) y Banco Popular (20).



El banco del grupo Aval “exhibe las más altas rentabilidades sobre activos y patrimonio, por una utilidad neta por sobre los US $ 1.000 millones, y los mejores ratios de suficiencia de capital, que es la relación entre patrimonio y activos. Después, sigue en el tercer puesto Bancolombia, el que combina niveles de eficiencia competitivos con una alta suficiencia de capital”, explica el informe de América Economía Intelligence.



Recuperación del sector



América Economía Intelligence precisa que los 250 mayores bancos presentaron una reducción en sus utilidades durante junio de este año en un 16%.



“Una caída seguramente empujada por las fuertes reestructuraciones que fueron necesarias tras la caída de 2015 y muy significativa, si se considera que el efecto del tipo de cambio no fue devastador, al menos en los niveles en que lo fue el año pasado. (…) siguiendo la lógica por países, los bancos centroamericanos (sin Panamá), argentinos y colombianos del ranking aumentan sus utilidades en vez de disminuirlas”, indica el informe.



Aquellos que registraron utilidades negativas fueron 12 bancos individuales. Otros bancos que tuvieron un desempeño positivo fueron los paraguayos y bolivianos. Los primeros ingresaron al listado con seis bancos, entre los puestos 124 y 243, mientras que los segundos cuentan con 11.



Por otro lado, Venezuela ve reducida su participación en el listado al tener solo cuatro bancos, cuando contaba con seis bancos en 2015.



