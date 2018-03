Best Western abre su primer hotel en Boyacá

La cadena internacional hotelera Best Western ya abrió las puertas de su primer establecimiento en Boyacá, lo que lo convierte en el primer hotel con reconocimiento mundial en operar en ese departamento.



El local, que está ubicado en Duitama, hace parte del plan que tiene la cadena para expandirse a ciudades intermedias y a pequeños municipios en el país, como mencionó en días pasados Jorge Serrano, representante de Best Western en Colombia.



Por su parte, Jairo Buendía, socio fundador de la constructora Arikat, que estuvo detrás del proyecto en Boyacá, explicó que la compañía también tiene intenciones de explorar más oportunidades en Ibagué (Tolima), en el Eje Cafetero y en algunos lugares de la costa Atlántica.



“La mayoría de las grandes cadenas hoteleras están concentradas en las ciudades principales, pero nosotros creemos que todavía hace falta más oferta en el resto de los territorios. Por eso, ya hemos conversado con la operadora del hotel para explorar más opciones en otras zonas. Están muy dispuestos”, explicó Buendía.



El establecimiento, que cuenta con 72 habitaciones y salones de eventos, está dirigido principalmente a un público corporativo.



“Duitama, junto con Paipa y Sogamoso son áreas altamente industriales donde están ubicadas importantes compañías. Y ese público no estaba siendo atendido”, destacó el socio fundador de Arikat.



De hecho, Buendía contó que el hotel ya ha firmado convenios con empresas que están asentadas en el departamento para hospedar algunos de sus empleados.



“La expectativa es que no solo los viajeros corporativos se acomoden en nuestro hotel, sino también los turistas. En Semana Santa prevemos que va a haber un gran interés en visitar Boyacá, por tratarse de un destino muy religioso, y eso será muy positivo para nosotros”, manifestó.



El hotel, que cuenta con locales comerciales, ya logró atraer a marcas como Bogota Beer Company. “Queremos dinamizar la economía de la zona y ese es un comienzo”, dijo Buendía.



EL MODELO DE NEGOCIO



Actualmente, Best Western cuenta con cuatro hoteles en el país y su expectativa es alcanzar al menos 12 más para el 2021, además del otro que esperan abrir en Puerto Gaitán (Meta) este año. “La cadena ha mostrado su interés en el país y se ha dado cuenta de que los estándares de calidad son altísimos. Eso también ha hecho que contemos con muchos inversionistas”, afirmó el directivo.



De hecho, una de las modalidades de negocio de los hoteles de Best Western en Colombia funciona a través de socios nacionales, como sucedió con el punto de Duitama.



“Sacamos 250 derechos fiduciarios, que tienen un valor unitario de $74 millones y hoy solo nos quedan siete por vender. La recepción ha sido bastante positiva”, resaltó Buendía.