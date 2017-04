BestDay hará más compras en el país para consolidar su crecimiento

Pese a que BestDay ya cuenta con un gran desempeño en el mercado colombiano, la compañía especializada en el sector turístico realizará nuevas adquisiciones en el país para apalancar su crecimiento.



Como afirmó su CEO, Christian Kremers, están interesados en varios segmentos. “Ahora nos encontramos en fase de exploración y analizando la estrategia y la capacidad de caja, pero estamos buscando empresas que ya tengan distribución en Colombia, que sea de forma directa o a través de terceros como agentes de viajes o mayoristas”.



Aunque por el momento el directivo no adelantó empresas en particular o los montos que se destinarán a estas operaciones, aseguró que “es un tema al que le estamos apostando muy fuerte en varios países de Latinoamérica, por lo que haremos inversiones de muchos millones de dólares”. Cabe destacar que la empresa también está explorando opciones de compra en países como México o Argentina.



Como explicó el directivo, las dos líneas en las que se centrarán las compras que realicen serán BestDay.com, su plataforma de reservas turísticas online para todo tipo de clientes, y HotelDO.com, el portal de reservas en línea para agencias de viaje que, actualmente, es líder en Latinoamérica.



Esta estrategia busca, entre otras cosas, consolidar el gran crecimiento que están teniendo en Colombia, el cual fue de 400% durante el 2016. Sin embargo, en estos momentos, sus previsiones pasan por mantener un resultado tan bueno como hasta el momento. “Esperamos lograr para este año un crecimiento también a triple dígito, en línea con lo que vimos el año pasado. Hay mucho potencial para crecer en el país y, también, mucho que podemos hacer”, destacó Kremers.



Por otro lado, BestDay cuenta con operaciones en 9 países de la región, aunque contemplan planes de entrar a dos nuevos mercados: Chile, donde tiene una mínima presencia actualmente, y Costa Rica, un país que, como asegura el empresario, es un destino muy importante dentro de su estrategia.



En cuanto a las nuevas líneas de negocio que está desarrollando la empresa destaca su próxima incursión al mercado de las rentas de apartamentos vacacionales, un negocio que considera que es complementario al de los hoteles.



“Nosotros este año le apostamos a vender experiencias y vamos a desarrollar la parte de rentas vacacionales, es un mercado en el que debemos estar. Por eso, durante 2017 seguramente sacaremos el servicio, primero para Argentina y México, y rápidamente lo llevaremos al resto de países”.



Con todo esto, la compañía registró durante el año pasado un crecimiento en reservas del 23% y llegó a casi 5 millones de pasajeros. En cuanto a los destinos, tuvo avances del 20% en México, 60% en Brasil y 60% en el resto de los países de la región.



Además, su línea BestDay.com creció 21%, HotelDO un 24%, BD Travel Selection un 20% y BD Travel un 11%. Asimismo, para 2017 las estimaciones pasan por lograr un crecimiento de 27% en todos sus mercados.



La compañía cuenta en estos momentos con más de 4,5 millones de camas por noche, 1,1 millones de boletos de avión, 250 paquetes vacacionales, al tiempo que realiza 1 millón de transacciones, tiene 71 millones de visitas en la página y 250 puntos de venta.

“El área de negocio que más está creciendo es el de las agencias de viaje, el cual ha tenido un desempeño muy bueno. Aunque algunos digan que las agencias no pasan por su mejor momento, nosotros vemos que están más vivas que nunca”, agrega Kremers.



Nuevas Inversiones en tecnología e innovación



La compañía, además de las opciones que baraja para apalancar su crecimiento inorgánico, también le está apostando a realizar importantes inversiones con el objetivo de mejorar su infraestructura digital y así, potenciar una expansión orgánica.



En este sentido, como destaca Rafael Durand Gutiérrez, director General de Producto y Operaciones de BestDay, han realizado grandes avances en tecnologías y herramientas que les permiten entender mejor el comportamiento de los usuarios. “Todo esto es fundamental para saber mejor qué buscan los clientes y de esta manera, poder ofrecerles productos más adaptados a sus necesidades”.



De igual forma, durante la feria de turismo Tianguis 2017 que se celebró la semana pasada en Acapulco, México, lanzó su nueva plataforma Link, con la que pretende mejorar la comunicación entre los usuarios y los socios de la industria.



“Este es un gran canal de comunicación que va a servir como puente mucho más directo con nuestros partners, lo que permitirá lograr una mejor experiencia de usuario”.



Por último, entre las novedades de la empresa también se encuentra una nueva aplicación que, además de facilitar hacer las reservas para cualquiera de las opciones, ofrece información de interés sobre el destino, así como programas de viajeros y actualizaciones de sus actuales plataformas.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com