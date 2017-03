‘El biodiésel tiene que centrarse en nichos para ser competitivo’

“Al biodiésel colombiano le toca adaptarse para encontrar sus espacios competitivos en el mercado internacional. Por eso no se debe enfocar en comercializar el producto de forma masiva, sino potenciar producciones especializadas y atacar nichos que no estén tan llenos, así como mercados diferenciados y pequeños en los que podamos desarrollarnos”.



Tito Salcedo Díaz, gerente general de BioD, el principal productor nacional de biodiésel de palma, describe de esta manera las principales directrices que debe seguir este sector para poder encontrar su espacio a nivel global.



Un contexto externo que, precisamente, es el que supone las principales amenazas que tienen que enfrentar los productores de esta materia prima en Colombia.



“Hay bastantes barreras. Por ejemplo, Argentina exporta biodiésel de soya con un impuesto de 5%, lo que supone un diferencial que le permite competir con cualquier otro país que quiera llegar a mercados como EE.UU. El principal problema de la industria de aceites y gases en Colombia son esquemas como el argentino o el indonesio, con rebajas de aranceles muy fuertes que hacen imposible la competencia”, explica Díaz.



En este sentido, también hay que destacar las diferencias que existen entre estas naciones. Por poner un ejemplo, Argentina produce 9 millones de toneladas de aceite mientras que Colombia produce 1 millón. De igual forma, en el territorio nacional hay 500.000 hectáreas de palma, mientras que el país austral cuenta con 20 millones de hectáreas en soya.



“Estas distorsiones son las que nos impiden atacar de una forma más agresiva esos mercados”, apunta el Gerente General de BioD.



Aun así, la compañía cuenta con un importante valor diferencial frente al resto de nacionales y es que en estos momentos es el productor solitario de una materia totalmente adaptada a los estándares de mercados como Europa o EE.UU., por lo que sería el único capaz de llegar a estos países.



“BioD compró una nueva tecnología y por eso somos la primera empresa que cumple con las normas de calidad de los mercados más exigentes. Sin miedo a equivocarme, puedo afirmar que somos los únicos en Colombia que podemos entregar una calidad similar a los productores de estos países”, deja claro el directivo.



Con todo, BioD ha encontrado diversas oportunidades que puede explotar en el mercado internacional. Una de los principales es la demanda que los países europeos tienen del aceite vegetal que ya ha sido usado. Igualmente, cerró una alianza con la compañía hondureña Biosa, y crearon la sociedad BioHCo, que será la primera empresa en América que produce y comercializa fitonutrientes y vitaminas.



“Este es un producto concentrado de los microcomponentes del aceite de palma que tiene un crecimiento sostenido de 7,5% anual. La planta estará ubicada en Honduras y la idea es iniciar la producción entre finales de marzo y abril, y entrar en el mercado. El principal objetivo es exportar a América”, señaló Salcedo Díaz.



Se espera que en el primer año BioHCo sea capaz de entregarles a los consumidores 630kg de producto al mes y, con eso, copar el 20% del mercado estadounidense de fitonutrientes. Para ello, el empresario afirma que ya tienen los distribuidores necesarios en el país.



Mucho que avanzar en el mercado colombiano



A pesar de los avances que se han hecho en el país en cuanto a los planes para el biodiésel, lo cierto es que la regulación todavía está por detrás de lo que se puede observar en otros países.



De acuerdo con el Gerente General de BioD, el tema más importante es el correspondiente a la calidad. En este sentido, el Ministerio de Minas está haciendo una revisión de la regulación para tratar de acercarse a las normas.



“Si los productores colombianos hacemos la tarea, en Colombia no tendríamos problema con la mezcla del 20%, mientras que el debate es si se puede pasar del 10%”, expresó.

Al hablar de biodiésel, EE.UU. es el principal referente por los diversos incentivos que establece a la comercialización. Como explica Salcedo, en Colombia es el consumidor el que paga el sobrecosto, mientras que en ese país, el precio es similar al del diésel y el productor recibe beneficios que le dan un retorno de aproximadamente US$2,5 por galón.



Un producto que cuida el medioambiente



Como afirma el empresario, un mayor uso del biodiésel supone una importante reducción de los gases nocivos para el medioambiente. “En el caso de gases de efecto invernadero, el biodiésel de palma colombiano reduce el 83% frente a las emisiones del diésel normal. Nuestro objetivo es que esta cifra llegue hasta el 117% en los próximos 5 años”, concluye.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com