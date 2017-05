Blind programa 7 tiendas de productos de belleza de lujo

El local que empezó a operar hace una semana en el Centro Comercial Andino de Bogotá, es el primero de siete que se propone para este año la nueva tienda de productos de belleza de lujo Blind.



Este nuevo concepto es de Prosalón que también tiene las tiendas de belleza Cromantic, las cuales cuentan con 65 establecimientos en el país. Espera cerrar el año con 90.



Las categorías principales que maneja Blind son fragancias, perfumes, maquillaje, cuidado de la piel (cuerpo y facial) y algo de productos capilares. Felipe Toro, CEO de Prosalón, explicó que se identificó la necesidad de las grandes marcas de tener mayor presencia en el mercado colombiano. Por ello, la organización ha “construido áreas financiera, administrativa, logística y tecnológica muy robustas que le da soporte a la nueva operación”.



En total, Blind tendrá unas 50 marcas presentes de las diferentes categorías, con un peso importante los perfumes.



Se encuentran Clearance, Lancome, Sisley, Dior, Hermes, Carolina Herrera, Salvatore Ferragamo y Chanel, entre otras.



Con esta cadena, Prosalón espera llegar a 25 tiendas en tres años.



Como un primer paso de la estrategia de expansión, tiene la expectativa de completar 7 tiendas durante este año. “Hemos firmado para entrar a un par de centros comerciales: El Tesoro en Medellín y La Felicidad en Bogotá. Pronto tendremos anuncios de nuevos locales firmados, para concretar a finales de este mes tener por lo menos cinco, más el que tenemos abierto”, dijo Felipe Toro.



El empresario señaló que la propuesta al consumidor es de un concepto más moderno de tienda frente a lo que ha estado acostumbrado el mercado Además, destacó, Prosalón tiene el equipo conocedor de la categoría. Para la construcción de la marca se apoyo en la firma especializada Aluzian.



Para el ejecutivo, el concepto que se conoce en Colombia de la perfumería tradicional ha evolucionado en el mundo.



Hoy, dominan la omnicanalidad y la idea de servicio centrado en el cliente y no en las marcas. “Eso es lo que se refleja en nuestra tienda”, dijo Toro.



En la práctica, el consumidor encontrará en Blind un equipo altamente calificado que lo puede asesorar y que no impulsará ninguna marca en particular porque es contratado directamente por la tienda, por lo cual su foco será el cliente.



Va a encontrar elementos tecnológicos como una tableta que describe los atributos de un producto. El comprador podrá interactuar, dar sus opiniones y saber lo que piensan otros clientes que han consultado ese mismo artículo. “Se va a encontrar con un ambiente de alto nivel en términos de diseño de tienda. Realmente es un salto cuantitativo y cualitativo frente a la perfumería tradicional”, señaló.