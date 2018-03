Autoridades colombianas bloquean la aplicación Pig.gi por posible vínculo con Cambridge Analytica

Archivo particular

El escándalo que se desató en el mundo por la manipulación de datos personales de usuarios de Facebook, a través de la empresa británica Cambridge Analytica, para influenciar la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos de América, así como los resultados del Brexit en el Reino Unido, ya toca a Colombia directamente.



Este miércoles, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el bloqueo de la aplicación Pig.gi por posibles vínculos con Cambridge Analytica.



(Lea: Mark Zuckerberg rompe silencio frente a escándalo de Cambridge Analytica).

“La información recaudada, hasta ahora, por la Superintendencia de Industria y Comercio, daría cuenta de posibles vínculos entre Cambridge Analytica, la sociedad Farrow Colombia S.A.S. y Farrow México S.A.P.I. DE CV, empresa administradora de la aplicación Pig.gi. , disponible para ser descargada en México y Colombia a través de la tienda Google Play y autenticada directamente a través del usuario de Facebook con más de 1 millón de descargas en ambos países”, señaló la SIC, a través de un comunicado.



Este bloqueo restringe el acceso vía web de todas las URLs y direcciones IPs (direcciones web) y/o portales de descarga que permitan el acceso a la aplicación Pig.gi.



(La firma Cambridge Analytica explotó escandalosamente datos de Facebook).



Además, no se podrá descargar la aplicación Pig.gi mediante Google Play, ni se tendrá acceso al aplicativo mediante perfiles creados en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram o los perfiles que se creen.



Las indagaciones adelantadas por autoridades de protección de datos de algunos países y la información transmitida por varios medios de comunicación nacionales e internacionales, darían cuenta de que a través de la aplicación “This is your digital life” (“Esta es tu vida digital”) creada por el profesor de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan y descargada por más de 270 mil usuarios de Facebook, la empresa Cambridge Analytica habría tenido ilegal acceso a los datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook (entre usuarios y sus amigos) todo sin autorización y/o con fines distintos a los autorizados por sus titulares.



Dichos datos habrían sido utilizados para perfilar a los usuarios y amigos, conocer el lugar donde vivían, fecha de cumpleaños, religión, gustos, temores, tendencias ideológicas y hábitos de consumo, entre otras, para crear tendencia e influenciar a los usuarios.