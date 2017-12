Latinoamérica, meta de Bodytech para crecer por franquicias

El otro año la cadena Bodytech proyecta la consolidación de una decena de puntos bajo su modelo de franquicias.



Así lo anuncia el CEO de la empresa, Nicolás Loaiza, al afirmar que la marca colombiana ha sido la elegida, tras la experiencia que ha tenido la compañía con Sportlife en Chile desde hace más 10 años.



(Lea: Bodytech adquiere Gym House en Bogotá)

Esa es la expectativa, pero hay que esperar la respuesta del mercado y esperar la velocidad de desarrollo del proyecto que, de todas maneras, toma tiempo.



La firma tiene 170 gimnasios en tres países. En Chile, donde opera más de 50, 30 funcionan por franquicias o sea que ya tiene experiencia.



(Lea: Bodytech lanzará en Bogotá su marca ‘low cost’ en 2018)



“Queremos replicar el mismo modelo de Sportlife para Bodytech en Colombia y Latinoamérica”, señala el directivo.



(Lea: Bodytech alista 20 aperturas y estrena sede tipo ‘Google’)



A su juicio, la decisión de abrir paso a este tipo de negocios tiene dos motivaciones. La primera de ellas es la competencia que ha elegido los precios como una manera de dar la batalla por el mercado, especialmente el colombiano.



“Vamos a tener franquicias Bodytech con nuestro más alto nivel de servicio. El foco de los competidores que han llegado al mercado ha sido el costo, pero el nuestro es el servicio con entrenamiento de vanguardia, con un equipo humano potente para que le llegue al cliente y logre mejores resultados.



Nuestra diferenciación está en el segmento de valor porque hay gente que quiere entrenar profesionalmente”, dice. El otro motivo del crecimiento por este modelo está relacionado con la capacidad para cubrir mercados atractivos.



Hoy Bodytech abre 10 puntos anuales y considera que no tiene la capacidad humana para abrir más locales de ese nivel directamente, según el empresario.



En Colombia, la marca no descarta abrir las puertas a la franquicia en grandes ciudades para abrir zonas específicas desatendidas. Igualmente, considera opciones de operar estos negocios en ciudades donde le falta penetración a la marcas.



En este último caso, hay opciones en Cauca y Boyacá, menciona Nicolás Loaiza.



“Vemos un alto interés del mercado en general por franquicias y creemos que es una oportunidad para que podamos crecer orgánicamente y además para llegar a regiones a donde no estamos”, comenta. En todo caso, la marca mantendrá su plan propio de expansión.



Con varios formatos para franquiciar, la inversión puede estar entre 1 y 1,5 millones de dólares.



Para el empresario colombiano, el perfil del franquiciado es fundamental.

Bodytech elegirá no solo a quien posea los recursos para invertir, sino a quien tenga una gran pasión por el entrenamiento y el ejercicio.



Igualmente, es clave que tenga espíritu emprendedor para tener su propio negocio y su proyecto.