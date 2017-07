Bodytech lanzará en Bogotá su marca ‘low cost’ en 2018

De un proyecto universitario a un emporio de 158 gimnasios al día de hoy; así se podrían resumir los 20 años de existencia de Bodytech, que nació como una tesis de MBA en las aulas de la Universidad de los Andes, a mediados de los años 90.



Ahora, con ingresos cercanos a $400.000 millones, la compañía quiere mantenerse en el primer lugar con el lanzamiento de una marca nueva de gimnasios low-cost, que llevará un nombre distinto, y la incursión en el formato de franquicias en Colombia y Perú.



Nicolás Loaiza, CEO y socio fundador de Bodytech, junto con Gigliola Aycardi, dijo en diálogo con Portafolio, que cerrarán 2017 con 300.000 clientes y 173 puntos entre sus sedes de Colombia, Chile y Perú.



¿Cómo les fue en términos de ingresos en este primer semestre y cuál es la meta para el cierre de 2017?



Crecimos entre 5% y 7% al cierre del primer semestre. Sin embargo, vemos una disminución en nuestro crecimiento tradicional que normalmente es de dos dígitos. Sí percibimos una reducción en el mercado en general, pero no lo dramático que le pasa al retail y al comercio. Confiamos en tener un segundo semestre espectacular; julio arrancó muy bien y agosto será muy bueno también. Al cierre del año la meta será alrededor de $400.000 millones de ingresos, frente a los $320.000 millones de 2016.



¿Cuántos clientes tienen actualmente?



Hoy en día tenemos 285.000 clientes y aspiramos a cerrar el año con 300.000.



¿Y en términos de puntos?



Hay 85 abiertos en Colombia, en Chile, 50 y en Perú, 23. Al cierre de este año vamos a tener un total de 15 aperturas entre estos tres países en los que tenemos presencia.



¿Han pensado llegar a nuevos países?



No, solo tenemos en la mira en los que estamos. Hay mucho por desarrollar y estamos muy concentrados en mejorar tanto producto como servicio.



¿Cómo van a enfrentar la competencia de la llegada de los gimnasios ‘low-cost’?



Es muy bueno para el mercado que eso pase, porque definitivamente este segmento nacional todavía tiene muchas posibilidades de crecimiento; la penetración aquí llega al 2%, mientras que en países desarrollados está entre el 15% y el 20%. Hay posibilidad de alcanzar un 6% o 7% en el mercado local en unos años. Estos low-cost permiten a la gente de acceder a una forma de entrenamiento. Este es el primer paso para alguien que no puede pagar una oferta tan alta, no obstante, en su mente está mejorar por lo que luego buscará un valor más alto.



Hemos visto que en puntos donde tenemos por ejemplo 2.000 clientes y abren uno low-cost al frente, podemos llegar a perder hasta 300 usuarios, pero estos mismos se devuelven en un plazo de seis meses. Esto porque encuentran un producto totalmente diferente al que recibían, y bajar el estándar de servicio para un cliente no es tan fácil.

Nos diferenciamos porque Bodytech cuenta con una oferta integrada de servicios muy enfocada a la salud, a la parte médica, a la fisioterapia con entrenadores de planta y clases para diferentes gustos. Es como en el almuerzo, que se puede ir a un corrientazo, donde todos comen lo mismo, pero hay otras posibilidades como poder pedir a la carta.



¿Y cómo enfrentan la demás competencia como las ofertas de ‘crossfit’, ‘cycling’, ‘TRX’, etc.?



Tratamos de construir siempre desde el cliente; vemos poco a la competencia y la estudiamos. Cuando uno ve tanto a la competencia, termina pareciéndose a esta, y nuestro foco es rodear con mas productos a los clientes. Hemos ido incorporando esas experiencias, porque es lo que ellos están buscando. De ahí la variedad de clases que ofrecemos.



¿Qué inversiones tendrán en renovaciones?



Invertimos en promedio casi $100.000 millones en renovaciones al año.



¿Cuánto puede llegar a costar montar un gimnasio?



Uno de los nuestros puede ascender a los $5.000 millones. También estamos mirando el formato low-cost, o sea como una opción adicional con sedes que cuesten la mitad de la inversión de montar un Bodytech. Seguramente el próximo año lo tendremos; obviamente no sería con nuestra marca.



Un producto estandarizado es más fácil, pero no produce la misma ilusión que genera entregar uno de alto valor. En una sede Bodytech tenemos en promedio un personal de 30 a 40 personas, mientras que en un low-cost serían cinco o siete. Estamos pensando en formatos de 1.500 metros cuadrados para ciudades; llenar ese mercado de gente que quiere probar por primera vez. El plan piloto se va a desarrollar en Bogotá.



¿Esto quiere decir que le va a competir directamente a los ‘low-cost’?



No tanto competir, pero iríamos a un mercado especifico en ciertas zonas. No vemos la dinámica empresarial como un tema de competencia, sino como un asunto de entregarle al público un producto que no está recibiendo.



¿Cuándo empezarán con el modelo de franquicias en Colombia y Perú?



El próximo año vamos a comenzar con eso. Lo que queremos es asegurar la misma calidad en el valor y la rentabilidad para los franquiciados. Va a costar igual que un montaje de un Bodytech, que va desde los $3.000 a los 5.000 millones. En Chile es donde ya tenemos 30 franquicias, pero en Colombia y en Perú aún no tenemos este formato.



¿Van a patrocinar más clubes de fútbol colombiano?



Estamos en conversaciones con varios clubes de la primera división para patrocinarlos.



‘OPEN DAY EL 18 DE AGOSTO'



“Nunca nos imaginamos tener un negocio de estas proporciones”, aseguró Nicolás Loaiza, CEO de Bodytech. Por ello, para celebrar los 20 años de la compañía, que nació en Chapinero en una sede ubicada en la calle 63 con carrera séptima, realizarán el 18 de agosto un ‘Open Day’, por lo que cualquier persona podrá acceder gratuitamente a los servicios de todas las sedes nacionales.



Andrés Quintero

