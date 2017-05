Bogotá, plaza obligada para los pesos pesados del ‘retail’

Colombia se convierte hoy en el cuarto mercado de H&M en América Latina, después de Chile, México, y Perú y se inserta dentro de la estrategia mundial de expansión de esta importante cadena sueca de ropa, que para 2017 escogió, además de nuestro país, abrir almacenes en Kazajistán, Islandia, Vietnam y Georgia.



Con su almacén insignia en Parque La Colina, de 6.000 metros cuadrados, y muy pronto, dos almacenes más en el Centro Comercial Fontanar y en el Centro Comercial La Felicidad, H&M entra pisando fuerte en el mercado de la moda del país y le inyecta una aceleración importante a la industrial textil en términos de diseño, precio, calidad y competencia.



Pero más que una nueva marca, la llegada de H&M debe ser vista como una reafirmación de Bogotá y de Colombia como plaza de mercado obligada para los pesos pesados a nivel mundial.



Hace unos años comenzamos en Invest in Bogota una nueva estrategia concentrada en la atracción de empresas ancla, llamadas así por su reconocimiento internacional o relevancia en su industria. La característica fundamental de estos proyectos es la capacidad de atraer a otros inversionistas a lo largo de la cadena de valor y contribuir al posicionamiento de la ciudad como destino de inversión y negocios.



Así fue como nos acercamos a H&M en Suecia, entre otras ancla a las que hemos contactado, para presentarles las fortalezas de Bogotá como puerta de entrada a Colombia al ser el principal centro de consumo del país y uno de los mayores mercados en desarrollo de América Latina.



La estrategia nos ha funcionado. Hoy celebramos la llegada de H&M, como también celebramos la de Decathlon hace unos meses y como hemos venido haciéndolo con otras ancla en otras industrias distintas a las de manufactura, como Amgen, en biotecnología, o B. Braun en dispositivos médicos que hemos acompañado en su decisión de invertir en Bogotá.



Las empresas ancla tienen la capacidad de dinamizar y revolucionar sectores, aportar tecnología y conocimiento y transmitir confianza internacional frente al desarrollo y potencial de su industria y el mercado nacional. H&M cuenta con un enorme reconocimiento mundial y que una empresa de estas características elija Bogotá como destino de inversión, permite atraer nuevos empresarios a lo largo de la cadena de valor y aumenta la generación de empleos tanto directos como indirectos, amparados en una política de crecimiento y remuneración justa del talento.



H&M, por ejemplo, es reconocida por crear cerca de 1,6 millones de empleos a través de sus proveedores en la industria textil a nivel mundial. Bogotá es el principal centro de producción y comercialización en la industria de diseño y moda del país, con 48% de los establecimientos y el 45% de los empleos generados en actividades asociadas a preparación, hilatura y acabado de producto textiles, confección de prendas, artículos de punto, curtido y fabricación de calzado se encuentran en la ciudad. Colombia, y en especial Bogotá-Región, tienen el potencial de convertirse en uno de los nuevos centro de proveedores de esta marca para sus operaciones en América Latina, y por que no, del resto del mundo.



Y ya vamos por ese camino. H&M busca siempre tener presencia local para estar cerca de sus proveedores. A nivel mundial cuenta con 21 oficinas de producción para darles soporte continuo y en Bogotá, además de las tiendas, ya creó una de estas oficinas con un equipo de profesionales para dar soporte a todas sus tiendas colombianas.



Además, es una empresa que busca impulsar empleo de calidad a través de un seguimiento minucioso a sus proveedores, para revisar la contratación justa de la mano de obra indirecta y garantizar la calidad de vida y salarios justos para los empleados contratados por terceros.



De esta manera, su capacidad de producción, acceso a compradores y redes de distribución genera oportunidades de crecimiento y éxito al promover el concepto de negocios inclusivos e integrar grupos de interés en su cadena de valor. Es un ‘todos ganan’ en donde el inversionista extranjero aumenta su productividad, la industria nacional se ve beneficiada por un potencial aumento en su producción y de ingresos tanto para las empresas como para los trabajadores y los consumidores reciben una variada oferta de productos a precios más competitivos.



Bogotá-Región ha recibido 39 de 84 proyectos de inversión en esta industria que han llegado al país con un monto aproximado de US$ 188 millones y una generación de más de 4.510 empleos por parte de empresas extranjeras de textiles como Coach, Custo Barcelona, Desigual, American Eagle Outfitters, The North Face, G-Star, Abercrombie & Fitch, Forever 21, Massimo Dutti, Harmont & Blaine y Jet Bag.



H&M es el segundo grupo textil más importante de Europa en facturación y la segunda empresa de moda más grande del mundo, con más de 4.400 tiendas propias en 65 países y responsable de generar más de 161.000 empleos directos a nivel mundial. Su llegada será un jalonador de nuevas marcas y empresas proveedoras de este gigante.



Juan Gabriel Pérez,

director ejecutivo de Invest in Bogota.