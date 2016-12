La firma de origen salvadoreño, Buffalo Wings, que está en Colombia como franquicia hace siete años representa el 60 % de las ventas a nivel global de la compañía.

Con inversiones cercanas a los US$ 4,5 millones desde que llegaron a Colombia, el restaurante especializado en alitas de pollo se ha convertido en uno de los grandes jugadores del sector.



Así lo aseguró Édgar Llanos, el director General de Buffalo Wings para Colombia, quien resaltó que la firma tiene una participación del 72 % en las ventas en el mercado de alitas en Colombia, según cifras de la consultora Green Information Group, que se encarga de medir el comportamiento de los restaurantes en el país.



Llanos explica que el secreto para que la compañía haya crecido más rápido en Colombia que en su lugar de origen, El Salvador, es que “con esta franquicia hemos tenido muchas más oportunidades de abrir más restaurantes, porque el mercado colombiano ha acogido muy bien a la marca. Aunque la franquicia empezó en El Salvador, allá cuentan con cerca de 15 puntos y nosotros ya tenemos 20”, dijo el Director.



La marca llegó a Colombia en el 2009 a través de la Compañía Operadora de Franquicias, como una apuesta en el mercado colombiano y hasta ahora ha superado las expectativas, según Llanos, de crecimiento frente a los otros restaurantes de la firma en la región.



“Aunque el camino no ha sido fácil, hemos crecido de forma exponencial en los últimos años. Para este año esperamos cerrar en ventas con $ 40.000 millones, $ 12.000 millones más que el año pasado”, destacó.



Una apuesta por la experiencia de usuario



Una de las grandes inversiones que ha tenido la compañía ha sido en mejorar la experiencia del cliente a la hora de ir a comer al restaurante.



“Queremos que la gente no solo venga a comer sino que arme un ‘parche’ con su familia y amigos, pueda pedir un juego y comerse unas alitas con una buena cerveza”, expresó Paulo Delgado, gerente de Mercadeo de la marca.



Por eso es que, en promedio, Buffalo Wings tiene un tiempo de estadía por mesa de 45 minutos.



En la búsqueda de innovar los espacios y atraer a más personas, Buffalo está cambiando la imagen y estructura de sus restaurantes.



Actualmente, cinco de sus establecimientos ya tienen la nueva imagen y los otros los irán remodelando de manera gradual en los próximos años, con una inversión aproximada por restaurante de $ 500 millones.



“Sabemos que nuestros visitantes valoran nuestra oferta de tener más por lo que pagan y consumen. Un ejemplo de ello, es la actividad de 'Los Parches Buffalo Wings', donde los clientes disfrutan de un servicio personalizado con productos y experiencias que se adaptan a los diferentes intereses, gustos y momentos del año”, concluyó Llanos.



