Buscan implementar pago de pasajes a través de billeteras móviles

Mastercard se encuentra realizando estudios para implementar, en un futuro, una nueva forma de pago para facilitar el acceso de los ciudadanos al sistema público de transporte del país.



Durante la celebración del Congreso Internacional de Movilidad y Transporte, la compañía enseñó su proyecto de introducir el pago de los pasajes a través de billeteras móviles y los beneficios que esto ha traído a los países en los que se ha llevado.



(Lea: Las tecnologías a las que le apuesta MasterCard para llegar a quienes aún usan efectivo)

“Con una tarjeta bancaria sin contacto o un teléfono inteligente podrán aprovechar su credencial de pagos directamente en el sistema de tránsito. Esto elimina la complejidad de entender qué boleto comprar o cómo lo compro; simplemente lo recargo y lo uso”, explicó Matt Blanks, vicepresidente global de Asociaciones Empresariales de Mastercard.



(Lea: Llega a Colombia la primera plataforma online de consultoría para pequeñas y medianas empresas)



Esta tecnología ya ha sido implementada por la compañía de tecnología de pagos en el sistema de transporte de Londres, el Transport for London (TFL). Allí los clientes viajan en autobuses, sistema ferroviario, teleféricos y tranvías con el simple toque de su billetera móvil con los torniquetes del servicio público.



“Hemos visto una enorme adopción con clientes en Londres con más del 50% de todos los viajes pagados a través de un dispositivo sin contacto”, afirmó Blanks.



De acuerdo con el vicepresidente global de la compañía, esta tecnología eliminará las barreras del acceso al transporte público a nivel mundial y hará que las ciudades sean más eficientes en la prestación de este servicio a cualquier ciudadano – nacional o extranjero – que necesite hacer uso de él. “Esta tecnología se puede usar para viajar en todo el país o el mundo”, señaló el funcionario.



En la actualidad, Mastercard está implementando diferentes tecnologías de pago para el sistema de transporte en todo el mundo, entre las que se destacan los pagos Contacless – Sin contacto y la tecnología híbrida, donde la tarjeta emitida por la entidad bancaria también está cargada con la aplicación del sistema de movilidad.



“Con la urbanización masiva, para el año 2050 veremos 2/3 de la población mundial viviendo en las ciudades, lo que agrega una gran presión sobre los sistemas de transporte, punto neurálgico de cualquier ciudad. Frente a esto, Mastercard está trabajando con más de cien ciudades para mejorar la interacción del cliente con el transporte público, derribando las barreras y facilitando el viaje”, aseguró Blancks.



Según el vicepresidente, este tipo de tecnologías son beneficiosas tanto para el consumidor como para el sistema. Señaló que con esto los clientes podrán usar su dispositivo móvil o tarjeta bancaria para adquirir sus pasajes, evitándose colas en los puntos de recarga o viajar directamente al sistema.



Por el lado de los operadores de tránsito estos serían los que mayor beneficio tendrían con la implementación de esta tecnología. Blancks explicó que con esta no tendrían que actuar como un cambiador de divisas al tomar pesos y convertirlos en pesos de tránsito. “Vemos a nivel mundial que ejecutar un sistema de cobro de tarifas puede costarle a un operador ente un 12% y 15% del costo del tiquete”, comentó.



LO QUE SE HA TRABAJADO EN COLOMBIA



Mastercard ha implementado otros sistemas de pago en el transporte público del país. Según Blancks, Colombia es líder en el uso de las tarjetas híbridas - aquellas que incluyen el pago de pasajes en sistemas como TransMilenio - con cinco ciudades actualmente (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira).



Esta forma de pago ha sido tenido gran éxito en el país ya que les ha permitido eliminar la barrera de la necesidad de comprar un pasaje, evitar las colas y viajar de inmediato.



“A pesar de ello, en lo que necesitamos enfocarnos ahora es en educar a más clientes acerca de este producto y sus beneficios, y trabajar con nuestros bancos emisores para obtener una solución para los no bancarizados, de modo que ya no tengan que perder el tiempo haciendo cola”, afirmó Blancks.