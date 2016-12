Conseguir un seguro para vehículos requiere tiempo y de papeleo. Cubrir este sector y brindar una asesoría imparcial es la idea del portal Busqo, el cual nació luego de la fusión entre los portales de seguros Red Seguro y Asegurate Fácil, en agosto de 2015.



Fundado y CEO Nicolás Pardo Gerente General habló con Portafolio.co sobre el servicio que prestan sobre qué los diferencia de otros competidores en el sector.



¿Cómo funciona Busqo?



La persona registra su placa y en tiempo real recibe ene 14 propuestas de distintas aseguradoras. Solicita la cotización y un asesor nuestro lo llama y le muestra lo que hay en el mercado, pero que se ajuste a su perfil.



Nosotros reunimos a la mayoría de las aseguradoras, reunimos la oferta y la asesoría, la cual no tiene costo.Además, facilitamos los tramites digitalmente para que el cliente pueda hacer todo el proceso vía digital. Esto incluye papeles y pólizas.



La mayoría de las aseguradoras no trabajan así. Si usted va a una oficina de una lo refieren a un intermediario y todo se hace con documentos impresos.



¿Ese es el diferencial de ustedes?



Sí. Además, cuando usted va a una aseguradora pierde la posibilidad de comparar. Nunca va a saber qué le ofrece el mercado. La mayoría de los clientes no está dispuesto a reconocer todo el mercado. Además cuando se vence, nosotros podemos renovación le ofrece un menú de opciones. Porque las condiciones varían.



¿Cuál es el cliente al que le apuntan?



Estamos interesado en cualquier persona que tenga un carro. Es un target amplío. No solo audiencias jóvenes. Nuestros clientes varían de 25 a 55 años, pero cualquier persona que quiera un carro asegurador, sé que es amplío, pero es una realidad.En Colombia atendemos a nivel nacional.



¿Qué esperan para 2017?



La idea es expandirse en el mercado externo. Hemos hecho contactos en México, Argentina, Perú y en otros países de habla hispana.



En otros productos disruptivos se presentan problemas con la regulación, ¿ustedes tiene alguno?



No hay traba. En la práctica somos un intermediario más, pero con un esquema diferente. En este momento, ofrecemos seguros voluntarios y todo riesgo. Estos son los que típicamente incluyen hurto, accidentes y daños. Los servicios de grúa y conductor elegido. Las pólizas no son iguales. Hay unos que tienen coberturas que otros no. Por eso, le mostramos todas las alternativas para el cliente. Además, la persona que lo llama es nuestra. La idea es hacer una asesoría objetiva.



¿Cuánto esperan facturar?



La integración que realizamos, que incluye dos fondos de capital privado (Axonpartner –España– y Velumventures –Medellín) inyectaron un capital importante que esperamos se triplique un lapso de dos años. Hoy, ya superamos la barrera de 10.000 clientes.



Aspiramos tener más seguros individuales. Hoy, atendemos a personas que quizás tengan una intermediación tradicional. Todo es muy a la antigua. Pero en sectores donde ya hay penetración alta, como autos y Soat, ese valor agregado de un intermediario presencial se puede suplir.



Además, el canal digital llega a donde no llegan los tradicionales. Virtual o por teléfono. La idea es en seguros de vía más pequeños también ingresar y obtener una experiencia virtual y la gente pueda comparar. Muchas veces ofrecen pocas alternativas.



¿El siguiente paso es diversificarse hacia otras formas de seguros?



Sí, seguros de vida, bicicletas e incluso tecnología, aprovechando aliados con el fin de encontrar penetrar seguros a través de otras formas de promoción.



Cubre tres cosas, edificio, zonas privadas y contenidos de las personas. También una cobertura de responsabilidad civil extracontractual.



PORTAFOLIO.CO