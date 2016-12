Este martes, la Supersociedades reportó que Busscar S.A., una de las dos empresas fabricantes de carrocerías para buses en el país fue admitida a reorganización empresarial debido a que reporta pasivos vencidos a más de 90 días por el valor de $69.154 millones, una suma que representa el 57.56% del total del pasivo de la empresa.



El representante legal, contador y revisor fiscal, certificaron ante la Supersociedades que Busscar, con sede en Pereira (Risaralda), no tiene un causal de disolución porque las pérdidas “no han reducido el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito”.



Además, Busscar no reporta obligaciones vencidas por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales o aportes al sistema de seguridad social.



La entidad informó que el promotor de la compañía será el representante legal, Alejandro Robledo Villegas.



La entidad informó que el promotor de la compañía será el representante legal, Alejandro Robledo Villegas.



Entre las causas de la crisis de la empresa, consignadas en el expediente del caso, se advierte una reducción del mercado de buses en los últimos dos años, lo que afectó la rentabilidad y producción.



La merma en el mercado se debe a la falta de nuevos proyectos de transporte masivo.



Busscar de Colombia SAS se encarga de fabricar vehículos e implementos viales, en especial autobuses, “carrocerías y chasis para autobuses, piezas y accesorios para vehículos y demás productos relacionados con sus actividades”, reporta la Supersociedades.