Supertransporte multa a Cabify con 516 millones de pesos

Este martes, la Superintendencia de Puertos y Transporte anunció una multa para Cabify Colombia por facilitar la violación de las normas del servicio público de transporte especial en el país. La suma que deberá pagar la compañía corresponde a 516.401.900 millones de pesos.



La sanción se da luego de que la Delegada de Tránsito y Transporte determinara que a través de la plataforma tecnológica propiedad de la compañía, se viene haciendo una transgresión de las normas establecidas por el Gobierno, al permitir que se preste servicio individual de pasajeros en vehículos de transporte no autorizados por el Ministerio de Transporte.



“El Gobierno Nacional apoya el desarrollo de nuevas tecnologías, pero no puede permitir que su uso vaya en contra de la normatividad vigente”, indicó Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.



Aunque esta es la primera actuación administrativa de la Supertransporte en contra de Cabify, es la tercera multa de la entidad a una plataforma de estas características: el año pasado, la entidad sancionó dos veces a Uber Colombia S.A.S. por violaciones semejantes a la ley.



Finalmente, la entidad de control anunció que próximamente se darán nuevas sanciones contra otras plataformas que, según investigaciones adelantadas, también facilitan o promocionan la prestación de servicios no autorizados.