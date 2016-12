La empresa de origen español, que cuenta con una flota de aproximadamente 700 vehículos llegó a Colombia en septiembre de 2015 para ofrecer servicio de transporte al segmento corporativo.



En junio de este año se lanzó su modalidad Cabify City en Bogotá, que brinda servicio de transporte, en camionetas blancas de placa blanca, a usuarios particulares.



Hoy Cabify se encuentra a un paso de ser la primera plataforma tecnológica de transporte en habilitarse ante el Ministerio de Transportes, para operar de acuerdo a lo requerido en el decreto 2297 de 2015 que reglamenta a los taxis de lujo. (Lea: ‘Reglamentación de taxis de lujo deja por fuera a nuevos jugadores’)



“Desde nuestra llegada a Colombia hemos manifestado que nuestra filosofía de trabajo es operar dentro del marco regulatorio y es por ello que, desde que se promulgó el decreto 2297 y su reglamentación, hemos trabajado para adaptarnos a ella aun cuando estamos convencidos de que esta regulación no soluciona a corto plazo la necesidad de los colombianos”, afirmó Omar Calvo, director general de Cabify Colombia.



Para el directivo, las modificaciones que requiere el decreto son excesivas y obstaculizan la puesta en marcha del servicio de plataformas como Cabify, que ya se encuentran operando con éxito en 12 países y más de 40 ciudades.



“Los filtros que retrasan una solicitud que debería ser rápida e instantánea y la necesidad de vehículos que aún no están en el país o que se encuentran en proceso de homologación, son algunos de los puntos que han demorado la puesta en marcha de nuestra categoría LUX. Aun así, en Cabify estamos direccionando nuestros esfuerzos para adaptarnos a lo que exige la ley y poder operar dentro del marco regulatorio cuanto antes”, explicó Calvo.



La compañía, que cobra una tarifa única por kilómetro recorrido, se encuentra en conversaciones con empresas nacionales dedicadas al ensamblaje de vehículos. Se espera que la operación de su nueva categoría LUX inicie en el primer trimestre de 2017.



De igual manera Cabify no ha descartado la posibilidad de correr el proceso que le permita habilitarse como empresa de taxi, luego de ya haberse habilitado también como empresa de servicio público especial.