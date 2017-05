Cabify se niega a pagar multa por $516 millones que le impuso Supertransporte

RRecientemente, la Superintendencia de Puertos y Transportes impuso a Cabify una multa que supera los 516 millones de pesos. Sin embargo, la compañía anunció este viernes que no contempla el pago de esta sanción y que este miércoles interpondrá un recurso de reposición.



(Lea: Supertransporte multa a Cabify con 516 millones de pesos).



“Desde su creación y hasta la fecha, Cabify Colombia SAS se ha venido desempeñando exclusivamente como una plataforma electrónica de intermediación digital, actividad que le compete a entidades como el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones, mas no del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Ahora bien, aun teniendo en cuenta que no existe disposición jurídica, ley o legislación alguna que enmarque el ámbito de competencia de estas entidades como reguladoras/supervisoras de actividades digitales, seguimos dispuestos a defendernos por todos los medios y a utilizar los canales dados por la ley para defendernos de estos comportamientos temerarios, en donde la administración pareciera más dispuesta a proteger monopolios y esquemas tradicionales que no están a la vanguardia de lo que exige el usuario hoy”, expresó Camilo Sarasti, director general de Cabify en Colombia.



La multa en cuestión fue impuesta a Cabify el 9 de mayo y se fundamenta en que, según la Superintendencia de Puertos y Transporte, Cabify facilita la violación de las normas sobre la prestación del servicio público de transporte automotor especial y el servicio público de transporte individual de pasajeros.



“Estamos en la completa disposición de utilizar tanto los recursos propios de la vía gubernativa en procesos administrativos (reposición y en subsidio, apelación) e inclusive, ir más allá ante tribunales y altas cortes para lograr frenar esa actitud inexplicable e inconstitucional de parte de las entidades del sector transporte, que insisten en atacar a los operadores del mercado digital sin que exista ámbito de competencia o legislación que les permita interceder en territorios ajenos a los señalados y asignados por la normatividad colombiana”, afirmó Sarasti agregando que “quisiera además hacer más que una invitación, un llamado a la manifestación y participación en este debate al MinTic, porque ya Colombia pide algo más que pasarnos las responsabilidades entre ministerios y dejar en vilo al usuario y en un limbo jurídico a las plataformas”.



En los próximos días se espera conocer la respuesta de la Supertransporte respecto al recurso de reposición que presentará Cabify el día de mañana.