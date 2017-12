Cadena Cosmos busca abrir hoteles en tres ciudades más

La cadena colombiana Cosmos, que nació en el 2010 y tiene una alianza con Hilton, ya tiene en la mira tres nuevos proyectos en su agenda de expansión para los próximos años.



Según Juan Carlos Pradilla, gerente de Cosmos 100 y de DoubleTree Calle 100 by Hilton, el proyecto de ampliación de la compañía está sobre todo concentrado en llegar a las capitales que se constituyen en centros de negocios.



“La oferta hotelera está cada vez más alta y nosotros, sin embargo, vemos que todavía hay mucho espacio para crecer. Por eso, ya estamos trabajando en el plan para llegar a dos ciudades más y abrir un segundo hotel en Cali”, dijo Pradilla.



De hecho, en el 2014 la cadena le apostó a inaugurar un hotel en Buenaventura –el Cosmos Pacífico– en donde tiene 160 habitaciones y cuenta con el único centro de convenciones de la ciudad.



“Es la puerta de entrada al occidente de Colombia, un importante punto para todas las empresas que están asentadas en esa zona, principalmente las relacionadas con los puertos e infraestructura”, manifestó el ejecutivo.



Según Pradilla, el comportamiento positivo de dicho establecimiento se debe a que cada vez hay más organizaciones extranjeras aterrizando en el país, que tienen operaciones en Buenaventura o en otras ciudades del territorio nacional.



“Nuestro fuerte son los huéspedes que visitan el país por negocios, y si estamos creciendo a buen ritmo es porque Colombia es un país más seguro, con una geografía estratégica y muy atractivo para los inversionistas”, subrayó el gerente de Cosmos 100.



El plan de crecimiento es ambicioso. “Estamos estudiando también posibilidades de abrir más hoteles en Bogotá. Es una ciudad que todavía tiene mucho hacia donde crecer. La demanda de habitaciones aumenta y nosotros también lo tenemos que hacer”, manifestó el directivo.



Y es que el turismo de convenciones y eventos es una fuente importante de ingresos para la capital de la república. Un informe reciente de la Cámara de Comercio de Bogotá dice que en el 2017 la ciudad fue sede de 450 eventos, con un registro de 31.799 viajeros internacionales, que le demandaron unas 100.000 noches de alojamiento y dejaron US$220 millones.



“Lo interesante de nuestros productos, entre el DoubleTree de Hilton y los Cosmos, es que el primero está enfocado en huéspedes de otros países y el segundo en los nacionales, que también son ejecutivos. Además de ello, el hospedaje de turistas está presentando un comportamiento positivo”, resaltó.



Además, Pradilla dijo que, por ahora, la cadena no planea enfocarse en los municipios de menos de 200.000 habitantes, sitios que obtuvieron algunos beneficios para los hoteleros que decidieran invertir allí. “La idea es consolidarnos en las ciudades principales”.



LA GASTRONOMÍA ESTÁ EN EL CENTRO DE LA OFERTA



“La clave del éxito no es solo abrir propiedades, es estar lanzando productos y servicios nuevos en cada una de nuestras marcas”, aseveró Pradilla.



Un ejemplo es el enfoque que tienen sus hoteles en la gastronomía. Sus ingresos por alimentos y bebidas se han duplicado en lo últimos años, según el directivo.



“Antes la comida en los lugares de alojamiento no tenía tan buena fama; hoy un porcentaje muy alto de personas visita los hoteles para entrar a los restaurantes”, recalcó.



En el caso del DoubleTree de la calle 100, cuentan con el restaurante Guadalupe y el Bar 2.600 metros, que ya son visitados, por ejemplo, por las personas que trabajan cerca a la zona.



“Nos hemos empezado a destacar por la calidad de nuestras comidas. En el caso de la panadería, tuvimos que abrir un local para vender nuestros panes a personas que nos conocen y les gustan nuestros productos”, destacó Pradilla.



Por otro lado, el gerente también se mostró optimista con el balance para el cierre de este año.



“Nos está yendo muy bien. No hay razón para preocuparse por el incremento de la oferta hotelera en el país. Hay más establecimientos de los que había antes y es sorprendente que el nivel de ocupación de Bogotá, por ejemplo, siga siendo bueno”, afirmó Pradilla.

Aseguró por último que las expectativas para el 2018 en términos de ingresos son mejores que las de este año.