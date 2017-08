Ciudades intermedias, en la mira de la cadena de colchones Comfy Rest

Con el objetivo de llegar a los clientes con propuestas para elegir el mejor colchón para el descanso, a través de las mejores tecnologías, la cadena multimarca Comfy Rest, ultima los detalles de lo que será su expansión por franquicias.



Jaime Castellanos, gerente comercial de la cadena que ya tiene dos puntos abiertos al público, explica la filosofía del negocio que busca en sus locales identificar las necesidades de los clientes.



¿Cómo son las tiendas?



En este modelo lo que queremos es agrupar las mejores marcas de colchones del país para que el cliente encuentre alternativas en diseño, calidad y precio en un solo lugar.



¿Cuáles son las marcas?



Son Serta, Americana de Colchones, Dormi Luna y por su puesto la marca propia Comfy Rest, todas de la firma Industria Americana de Colchones.



¿A qué tipo de consumidor quieren llegar, teniendo en cuenta que cada marca tiene sus locales propios?



Comfy Rest está dirigida a todo tipo de público y ahí el cliente encontrará lo que necesita.

Aquí la estrategia consiste en no destacar las marcas, sino el producto. Lo que hacemos es que el cliente haga un test de confort en el que se le ofrecen tres tecnologías diferentes, con una identidad común en materia de calidad.



¿Cuáles son esas tres líneas?



La primera es Classic Confort que corresponde a colchones clásicos, pero con la mejor tecnología. La segunda se llama Advance Relax y corresponde a todo el desarrollo del colchón basado en los resortes. Por último, está la línea Smart Luxury, enfocada en la firmeza y confort a través de las espumas.



Cuando el cliente elige la tecnología, se le ofrece todo el portafolio que coincida con la preferencia, así como las opciones de precio.



La idea es que la búsqueda del colchón tenga en cuenta la solución a las expectativas del consumidor. Por esta razón, la oferta de las cuatro marcas se centra en un solo sitio.



¿Ya tienen tiendas?



Actualmente operamos dos locales directos: uno en la ciudad de Ibagué y otro en el municipio de Mosquera (Cundinamarca). Son tiendas que tienen en promedio 135 metros cuadrados.



¿Por qué escogieron esos lugares?



Porque en esas zonas no teníamos cobertura. Y esa es la estrategia que se seguirá en adelante. De hecho, vemos la posibilidad de abrir la tercera tienda en Popayán. Igualmente, como distribuidor poseemos Hábitat Store, con dos tiendas en Bogotá y una tienda en la zona de El Poblado en Medellín. El objetivo es que esta alianza se siga ampliando. La impresión de los clientes ha sido favorable.



¿En Bogotá instalarán una tienda Comfy Rest?



Por ahora no. La del municipio de Mosquera será la más cercana.



Dada la gama de marcas, ¿cuáles son los precios que manejan en estos locales?



Al cliente se le hacen pruebas de acuerdo a la tecnología con la que más se identificó y con esa información se ofrece la referencia con la que se sienta a gusto. Podemos ofrecerle un colchón desde un millón hasta de cinco millones de pesos, de acuerdo a la tecnología que más le guste. Hemos llegado a todo tipo de consumidor, por su capacidad económica, sin ningún inconveniente y hasta el momento nos ha ido muy bien.



¿Cuál es la proyección de crecimiento de la cadena?



Estamos en el proceso de identificar distribuidores, montar puntos propios y crear franquicias. La idea es abrir mercado en los sitios en donde actualmente no estamos. Ciudades como Palmira y Tuluá son interesantes.Los distribuidores que buscamos para la expansión corresponden a almacenes de muebles que le venden directamente al comprador.



No se trata de aliarnos con mayoristas sino con empresarios del comercio al detal, con el fin de llegar a nuevos usuarios.



Les pedimos exclusividad, ya que tener en un local cuatro marcas resulta suficiente porque se atienden todas las opciones que puede buscar un cliente.



¿Y cuál es la oferta en franquicias para un interesado?



Puede costar de $20 a $25 millones, sin incluir el establecimiento, cuyas condiciones de ubicación y adecuación serán asesoradas por Comfy Rest. Tampoco se pedirá una cuota de entrada.



¿Trabajan en el canal de las ventas virtuales?



Sí. Comfy Rest va a tener presencia en la plataforma online Groupon.



¿Es fácil vender colchones en internet?



El mercado ha cambiado muchos, nosotros estamos acostumbrados al proceso de ir a la tienda, tocarlo, probarlo. Pero ahora los jóvenes prefieren comprar por internet después de mirar en la página.



Uno tiene que ser muy específico y muy claro con el producto que está ofreciendo. Y es cierto, las ventas virtuales de colchones son significativas.



¿Tienen alguna novedad en materia de financiación?



Trabajamos con todos los métodos que existen y avanzamos en el diseño de nuevas propuestas para los clientes.



