La cadena española de hoteles BlueBay Hotels definió que Colombia será su puerta de entrada al mercado suramericano. En los próximos días espera cerrar el negocio mediante el cual quedará como administradora de hoteles en Cartagena y Santa Marta.



“Colombia es uno de los mercados más atractivos en Latinoamérica. El crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos años y la consolidación del proceso de paz le sitúan como uno de los principales focos de interés para invertir en la región, no solo para el sector hotelero, sino también para otros ámbitos de actividad”, afirma Jamal Satli Iglesias, presidente de BlueBay Hotels.



De acuerdo con Diego Nieto, delegado de la cadena en Colombia, “esperamos abrir dos o tres hoteles en la costa Caribe colombiana y toda una red comercial de distribución para que los colombianos viajen a otros hoteles de BlueBay en el mundo”.



El directivo sostiene que, sin duda, el sector turístico nacional ha tomado más fuerza a raíz de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.



Vemos con mucho optimismo el futuro de la economía nacional. Cuando este proceso de implementación de los acuerdos termine, la economía va a mejorar, la inversión extranjera va a crecer y nuestro aporte es el de explotar los beneficios de un país en paz”, dice.



Así mismo, Nieto sostiene que la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado les abre las puertas a otros destinos dentro de Colombia, por lo cual están analizando la posibilidad de instalarse también en zonas que anteriormente fueron afectadas por el conflicto armado.



“El Gobierno colombiano le está apostando a que el turismo sea un fuerte motor de crecimiento y un gran generador de empleo, por eso nosotros estamos haciendo los análisis correspondientes para poder sacar provecho de todos los beneficios tributarios que eso nos traería”, indica Nieto.



Pero la idea de BlueBay no se limita al atractivo del caribe colombiano, esta es solo la puerta de entra al sur del continente, donde espera hacer presencia en todos los país.

“El siguiente país es Brasil, ya estamos haciendo las gestiones correspondientes en Ecuador y en Perú, pero nuestro objetivo es ir identificando las mejores opciones para llegar a esos mercados”, puntualiza el Delegado de BlueBay para Colombia.



Pero la apuesta de la cadena no concluye con la conquista de diferentes mercados del área. Por eso han firmado una alianza con Copa Airlines con el fin de aprovechar los destinos a los que llega la aerolínea para promocionar paquetes turísticos.



En la actualidad la cadena hotelera tiene presencia en 21 destinos; sin embargo, el objetivo definido en su plan de expansión al 2020, es contar con 60 hoteles en por lo menos 30 destinos. En México está desde el 2010, pero con la entrada en Colombia esperan expandirse hacia el sur.



BUSCAN MEJORAR SU OFERTA EN UN 50%



La cadena comenzó a operar en el 2011 y ha incrementado el número de hoteles que la integran casi en 80%, desde los 24 con los que inició hasta los 43 con que cerró el ejercicio 2016. Por número de camas, el aumento registrado ha superado el 56%, desde las 14.522 hasta las 22.711.



El crecimiento experimentado por la compañía en el periodo, según el número de destinos en el que está presente, se sitúa en un 145%, desde los nueve destinos donde empezó a operar hace poco más de seis años hasta los 22 actuales.



El grupo y sus diferentes establecimientos han sido merecedores de numerosos premios por parte de grandes empresas dentro del sector turístico como Mejor hotel Jetsetter, Certificado de Excelencia Trip Advisor, premios Thomas Cook, premios RCI y premios Holiday Check, entre otros.



En España, la cadena tiene a su nombre la operación de 20 hoteles repartidos entre Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía, Barcelona, Valencia y Madrid.