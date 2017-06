Con un megaproyecto hotelero, Cafam le apuesta al desarrollo del turismo en Villa de Leyva.



Para Alberto Tenjo, jefe de arquitectura, la caja de compensación quiso incursionar en un modelo distinto al de sus centros de recreación de Melgar y Cartagena.



Con este proyecto, que estaría listo para mediados del 2019, diversificará su portafolio y se convertirá en generador de empleo y apoyo para los atractivos turísticos de la región.



Tenjo habló con Portafolio sobre las expectativas que tiene la entidad con este hotel, su inversión y las características innovadoras del establecimiento en términos turísticos.



¿Qué tendrá de distinto este hotel en Villa de Leyva, frente a otros que tiene Cafam?



Se tiene que ver como un contraste con los otros hoteles que tenemos en Melgar y Cartagena. Elde Boyacá, en específico, está muy amarrado al concepto de la región en donde está. Un proyecto orientado a la tranquilidad, a la contemplación, a la vinculación con el medio ambiente y a la historia del municipio.



Por lo tanto, a diferencia de lo que tenemos en Melgar, donde todo está por dentro, este proyecto en Villa de Leyva va hacia afuera y está relacionado con la multiplicidad de destinos que tiene la región.



¿A qué se refiere con que va hacia afuera?



Lo comparo con lo que tenemos en Melgar, que tenemos todo dentro del centro: piscinas, parques, habitaciones. En este nuevo, es al revés, porque la gente duerme allí pero acude a más actividades fuera del hotel. En ese sentido, el establecimiento le organiza los tours de turismo religioso, de aventura, las cabalgatas, parques temáticos, museos, las poblaciones de artesanía, etcétera.



En esa zona, hay una fuerte oferta hotelera. ¿Cómo buscan competir con los demás?



Pretende ser un diferenciador en Villa de Leyva porque no hay hoteles de ese tamaño, pues cuenta con 120 habitaciones, 12 cabañas, uncentro de convenciones para 500 personas y un ‘spa’ bastante grande.



En esa zona hay muchos tipo ‘boutique’ pero no hay ninguno grande que pueda dar la capacidad para unas 350 personas alojadas, ni menos existe un centro convenciones de esa capacidad, que cuenta con un tamaño parecido al que tenemos en Cafam Floresta, en Bogotá.



¿A qué tipo de turista o de visitante le apuestan, al vacacional o al corporativo?



Estará orientado a los dos segmentos, pero hay uno adicional. Eso quiere decir que contamos con el individual, dirigido principalmente a nuestros afiliados, a sus familias y a la comunidad, en general. Por otro lado, está el sector empresarial, que se relaciona con nuestro centro de convenciones, que está dispuesto a recibir a nuestras compañías afiliadas. Y hay un tercero, que es el que está vinculado con el ‘spa’, y que se suma a la gran cantidad de oferta de ese tipo que tiene Villa de Leyva. Ese perfil está vinculado con la cultura de la contemplación, la energía y todo lo que conlleve a un de estilo de vida saludable.



¿Cuál es el cronograma del proyecto?



Comenzamos la construcción en marzo del próximo año, mientras surtimos todos los permisos de licencia de construcción y lo que corresponde a nuestro ente regulador, que es la Superintendencia de Subsidio Familiar. Con eso, estaría listo para mediados de 2019.



¿Cuál es la inversión del proyecto?



Más de $80.000 millones para este año.



¿Ya tienen estimado cuál sería el promedio de tasa de ocupación del hotel?



Eso todavía no lo sabemos porque, ahora, parte de lo que hay que hacer son los estudios económicos de la operación del hotel. Pero estamos seguros que ese será un gran éxito, tal como lo es el que tenemos en Cartagena y como ocurre también con nuestros establecimientos en Melgar, porque nosotros tenemos una población cautiva muy grande, entre los afiliados y sus familias.



Incluso, hemos hecho cálculos y Villa de Leyva tiene 15.000 habitantes y un fin de semana, puede albergar a cerca de 75.000 personas. Ese es el público al que le apostamos.



María Camila González

marola@eltiempo.com