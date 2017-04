Cafesalud niega que haya detrimento en contrato por servicios

La administración de la EPS Cafesalud le salió ayer al paso a la acusación de un representante del sindicato de Saludcoop, el cual denunció ante la Fiscalía que habría habido un fuerte detrimento a las finanzas de la entidad en un contrato por más de 92.000 millones de pesos.



El contrato en mención, bajo la modalidad de ‘pago global’ prospectivo, tiene que ver con la prestación de servicios por parte del Centro Nacional de Oncología y fue firmado a principios del 2017. De acuerdo con la carta que el vicepresidente de Consaltrasaco (sindicato de empleados del grupo Saludcoop), Héctor Alirio Toloza, le envió al fiscal general, Néstor Humberto Martínez el 3 de abril pasado, en este se habrían pactado precios muy por encima de los estipulados oficialmente y de los determinados en el mercado de la salud.



Según este, por ejemplo, se pactó un precio de $9’741.319 por evento atendido en la unidad de cuidados intensivos (UCI) mientras que el Soat lo calcula en $1’405.760 y el propio Cafesalud le paga a Esimed, su red propia $732.996.



En otro ejemplo, añade, por una consulta especializada Cafesalud le pagaría al Oncológico $116.188 cuando el Ministerio de Salud calcula este servicio en un costo que oscila entre $25.617 y 27.929. Igualmente, dice que cada evento de hospitalización fue tasado en $600.000 en tanto que el Minsalud lo paga por valores que oscilan entre $91.633 y $560.788.



“En el contrato GC-CF-0570-2016... al parecer no solo se presentaron sobrecostos en los precios acordados, que comportan posible pérdida de recursos públicos de la seguridad social en salud y enriquecimiento injustificado del contratista, sino que además Cafesalud contrató, para las ciudades de Bogotá, Tunja, Villavicencio y Bucaramanga, la prestación de servicios de salud sin que dicha IPS pudiera suministrárselos por carecer de habilitación para la totalidad de los servicios convenidos”, apunta la denuncia que pide investigar al presidente de Cafesalud, Luis Guillermo Vélez; al vicepresidente, Juan Carlos Giraldo; y al secretario, Orozman Orozco.



Portafolio contactó a Vélez, quien dijo que la relación con el Oncológico venía de antes y cuando él entró, en diciembre pasado, lo que hizo fue renegociarla. Además, negó que este sea por más de $92.000 millones, pues se paga por actividad y los costos se replantearon en su administración.



De manera paralela, ayer las directivas de Cafesalud emitieron un comunicado rechazando los que considera “cuestionamientos calumniosos y temerarios los cuales se han realizado con base en imprecisiones técnicas, conjeturas tendenciosas y afirmaciones salidas de contexto y realidad”.



Sobre el último punto anotado por Toloza, aclara que el Oncológico conformó una red con 12 IPS especializadas en la atención de cáncer, “lo que permite una atención más integral y oportuna de los afiliados”.



Señala, asimismo, que el pago se calculó técnicamente de acuerdo con actividades esperadas, obteniendo un costo que no es comparable con el pago por evento, como lo dice el Vicepresidente de Conaltrasaco.



De acuerdo con Vélez, todavía no ha sido llamado por la Fiscalía, sino que se enteró por



terceros de la carta de Toloza y no sabe si abrieron investigación. No obstante, aseguró que está listo a dar las explicaciones que las autoridades consideren pertinentes.