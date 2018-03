Calidad de vida de los trabajadores de prestación de servicios mejorará

“Si prospera la disposición para que los trabajadores con contratos por prestación de servicios dejen de pagar sus aportes a la seguridad social de manera anticipada, con seguridad mejorará la situación para los más de 800.000 colombianos que laboran bajo esta modalidad”. Así lo considera Adriana Acosta, Asociada de Reclutamiento y Selección de BDO.



Son varias las ventajas que, de acuerdo con la firma de asesoría y consultoría, traerá el hecho de que los aportes del trabajador para el pago de su seguridad social se realice mes vencido y se descuente de su salario.



Para el empleado porque:



- Mejorará su calidad de vida.

- No tendrá que endeudarse para pasar su cuenta de cobro.

- Va a recibir más rápido sus pagos.

- No tendrá que perder tiempo para hacer estos pagos.

- Sentirá que se valora su trabajo.



Los beneficios también serán para la empresa porque:



- El empleado va a mejorar su sentido de pertenencia y su productividad.

- El empleado tendrá una motivación para trabajar en este esquema y no se sentirá discriminado frente a los empleados de nómina.

- La persona va a sentir un mayor compromiso para cumplir adecuadamente con sus obligaciones.

- El área administrativa podrá unificar la gestión entre empleados de nómina y de prestación de servicios.

- Puede fortalecer el lazo laboral con sus empleados.



Cabe recordar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dando respuesta a una acción popular interpuesta por la congresista Angélica Lozano, ordenó al Gobierno que dentro de los próximos cuatro meses expida la reglamentación del artículo 135 del actual plan de desarrollo, en el cual se determina que los empleadores, ya sean del sector público o del privado, deberán garantizar la retención directa de los aportes a los que están obligados los contratistas.