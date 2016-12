La Junta Directiva de Reficar designó a Amaury De La Espriella Martínez, como el nuevo presidente de la compañía tras un riguroso proceso de selección.



El nuevo equipo directivo también tendrá en sus filas a Jaime Caballero, en la vicepresidencia Financiera, y a Ligia Inés Botero, en la gerencia de Cumplimiento y Ética. Actualmente está en proceso la selección del nuevo Vicepresidente de Operaciones.



“El equipo liderará a Reficar en una nueva etapa enfocada en la generación de valor, luego de haberse culminado el pre-comisionamiento y comisionamiento de la nueva refinería y estar en la etapa final de la estabilización de la operación de las 34 unidades”, señaló un comunicado de prensa en el que se oficializó el nombramiento de los altos directivos.



En 2017, la nueva refinería estará en plena operación con una dieta óptima de crudos y aumentará la producción de combustibles de mayor calidad y valor en los mercados internacionales, como gasolina y diésel de bajo azufre. Logrará mayores ingresos y exportaciones para continuar impulsando el Grupo Ecopetrol, el sector industrial y las economías regional y nacional.



El nuevo equipo será el encargado de garantizar el cumplimiento del Código de Ética, la seguridad industrial y de procesos, el medio ambiente, la protección del agua y la política de prosperidad compartida con las comunidades de la Costa Atlántica.



La Junta Directiva hizo un reconocimiento especial al ingeniero Tomás Hernández, vicepresidente de Refinación de Ecopetrol, quien estuvo encargado de la Presidencia de Reficar desde julio del presente año, y lideró los procesos de arranque y puesta en marcha de la nueva refinería.



¿QUIÉNES LLEVARÁN LAS RIENDAS DE LA REFINERÍA?



Amaury De La Espriella, quien venía desempeñándose como presidente de Esenttia by Propilco, es administrador de empresas de la Universidad del Norte, con especialización en Gerencia Financiera en The Netherland International Institute for Management y MBA de la Universidad de los Andes. Realizó estudios especializados en Estrategia y Finanzas en las universidades Harvard y Cornell. También ha trabajado en la Corporación Financiera del Norte, Promigas y Terpel, donde ocupó la presidencia entre 2006 y 2012, cuando ingresó a Propilco, hoy Esenttia. Es reconocido en la industria energética por sus conocimientos técnicos, su capacidad de liderazgo y los resultados alcanzados.