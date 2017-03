Camila no sería sancionada por el incidente en avión de Avianca

El caso de Camila, la pasajera que protagonizó un incidente a bordo de un avión de Avianca, cuando se encontraba en estado de alicoramiento, en un vuelo de Nueva York a Bogotá, al parecer no tendrá mayores consecuencias para la pasajera, ya que a la luz de las normas no hubo falta mayor al no ocasionar interrupciones operacionales.



Según pudo averiguar Portafolio.co, se abre un caso cuando el incidente causa interrupciones operacionales, es decir, que el vuelo haya presentado retrasos en su salida o llegada o desvíos en su ruta.



Respecto al consumo de licor, la aerolínea controla la ingesta del mismo dentro de la aeronave, pero para estos casos, en que el pasajero ya aborda en estado de embriaguez, la empresa, en su manual de operaciones, dice que “es responsabilidad de todas las áreas de la compañía impedir que personas en estado de embriaguez aborden aeronaves de la Empresa”.



El manual indica que queda a buen juicio del capitán que cuando la persona no haya sido detectada en estado de embriaguez, pueda ser impedida para abordar o ser removida del vuelo.



Además, “si se presentará en vuelo un incidente con personas embriagadas (o intoxicadas) que afecte la seguridad, el Capitán puede determinar el regreso a su origen o inclusive u aterrizaje de urgencia en el aeropuerto más cercano y apto, para ordenar la remoción del pasajero”.



Pero en este caso, el incidente ocurrió al momento del abordaje, “minutos después Camila logró ser controlada, sus acompañantes lograron dormirla y el vuelo completó su trayecto sin ninguna alteración”.



La compañía añade que “en medio del suceso, la tripulación procedió a decomisarle las bebidas embriagantes y a cambiarla de asiento para evitar cualquier tipo de inconveniente”.



Así mismo, aunque la aeronáutica civil le requirió a la aerolínea un informe sobre lo sucedido, con lo que denomina pasajeros disruptivos o insubordinados, no puede actuar siempre y cuando no haya una queja formal de la misma o de un pasajero.



Al parecer, la única sanción que tendrá Camila será la social al aparecer en un video que se volvió viral en redes sociales, afirmando que no le “daba vergüenza” aparecer en ese estado.



Dentro de las prohibiciones de la aerolínea también está el consumir licor dentro de la nave que no haya sido servido por la compañía y el fumar en cualquier parte de la cabina en cualquier fase de un vuelo.