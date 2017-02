En la noche de este lunes, Cementos Argos reportó sus utilidades de 2016, las cuales casi duplican a las del año inmediatamente anterior. En total, lo obtenido el antepasado suma más de 713.635 millones de pesos, mientras que lo generado en 2015 fue 498.652 millones de pesos.



La empresa reportó en su proyecto de distribución de utilidades que estás se realizarán de la siguiente manera: abril de 2017; 15 y 25 del mes Julio; en octubre de este año entre 5 y 14; en enero de 2018, entre el 9 y 20 de ese mes.



Estas utilidades, que crecieron un 41%, tienen una propuesta para acciones ordinarias por acción de $218 anuales por acción ordinaria, “el cual será percibido como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Este dividendo se causará inmediatamente sea decretado por la asamblea de accionistas y será pagado en efectivo en cuatro cuotas trimestrales a razón de 54,5 pesos por acción por cada cuota trimestral a partir de abril de 2017”, explicó la empresa a través de la Superfinanciera.



Mientras que el dividendo extraordinario no gravado, de 22 pesos anuales por acción ordinaria y preferencial “será percibido como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Este dividendo se causará inmediatamente sea decretado por la asamblea de accionistas y será pagado en efectivo en una cuota en noviembre de 2017, entre los días 15 y 25 del mes”, añadió la empresa.