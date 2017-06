Cementos Argos podría emitir acciones hasta por 300 millones de dólares

La junta directiva de Cementos Argos autorizó a los directivos de la empresa para que suscriban acciones de su filial Argos Sem S.A. hasta por el equivalente de 300 millones de dólares, como un instrumento de capitalización.



La intención es que esta compañía subsidiaria a su vez emita títulos valores por el mismo valor en su subsidiaria Argos North America Corp.



El dinero se utilizaría en el pago del crédito puente que utilizó Cementos Argos para comprar la planta de Martinsburg, localizada en el estado de West Virginia.



Hay que recordar que esta transacción, implicó una inversión de 660 millones de dólares (casi dos billones de pesos de hoy) por un complejo altamente tecnificado y ahorrador de energía, con capacidad para producir 2,2 millones de toneladas de cemento por año.



Fuera de eso, comprende la posibilidad de explotar una mina que le permitirá tener materias primas por un lapso de medio siglo, cuatro terminales férreas y cuatro marítimas, y un domo que permite almacenar hasta 60.000 toneladas métricas de material.



Con ello la firma colombiana ganó relevancia entre los jugadores de su sector en EE. UU., ubicándose entre los cuatro más importantes.



El pago se hizo con un crédito puente del banco J.P. Morgan, el mismo que sería honrado gracias al dinero que se obtenga con la posible emisión que se realice.



“Este programa se podría instrumentar a través de una o más capitalizaciones, pudiéndose o no utilizar todo el cupo autorizado, y se irá realizando a medida que el flujo de caja de Cementos Argos lo permita”, añadió la empresa en la notificación pública.



De hecho, fuentes cercanas a la compañía indicaron que no existen un cronograma al respecto y que la expedición de acciones se puede efectuar bien en unos meses o en el transcurso de un año.



GANANCIAS BAJARON



Justamente, en su balance del primer trimestre, Argos reportó una disminución en sus ganancias netas en un 46% y adujo como uno de los motivos la depreciación por la compra de la fábrica de Martinsburg. Sus ingresos totales sumaron 2,07 billones de pesos, con una reducción de 6,1% frente a los 2,23 billones del mismo periodo del año 2016.



Según sus voceros, el trimestre fue especialmente retador por coyunturas en Colombia y EE. UU.



PRIMERA CAPITALIZACIÓN



Al cierre de esta edición, el vicepresidente financiero de Cementos Argos, Carlos Horacio Yusty, informó que ayer se realizó una primera capitalización a Argos North America para amortizar el crédito mencionado. “La capitalización a nuestra filial en EE. UU. se efectuó con recursos provenientes de las desinversiones de portafolio y de los activos no estratégicos que venimos adelantado como parte de nuestro programa de eficiencia Best, dándole continuidad a lo que anunciamos en el momento de la adquisición de la planta de Martinsburg”, dijo por escrito, sin informar el valor.