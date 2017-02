La cerveza belga Gulden Draak llega a Colombia con el fin de lograr en dos o tres años ventas cercanas a 1.000 hectolitros anuales y sumar a lo que ya comercializa en varios países de Latinoamérica.



David Wagnon, gerente de exportaciones de la cervecera Brouwerij Van Steenberge, explicó la trayectoria de la bebida y el potencial que ve en el mercado nacional.



¿Cuál es la historia de la marca?



Pertenece a una compañía de las más tradicionales y más antiguas en hacer cervezas especiales, con más de 220 años en la tarea. Está ubicada en la quinta ciudad más grande de Bélgica y Gulden Draak representa al dragón dorado que es el símbolo de esa ciudad.



¿Cuál es la presencia de la marca en Latinoamérica?



Al respecto, e puedo decir que la cervecería vende en casi todos los países, exceptuando los más pequeños y Venezuela. Nuestros clientes están en mercados como México, Costa Rica, Panamá, Perú, Argentina, Brasil y Chile.



¿Se habían demorado en entrar a Colombia?



Principalmente hay dos razones por las cuales no habíamos entrado a este mercado.

La primera es la falta de competitividad en el país en cuanto a trámites. La cantidad de papeles que piden es abrumadora.



La segunda razón es que la cervecería era pequeña y no tenía la capacidad para atender ciento por ciento los mercados.



Ya, hoy en día, se acaba de hacer una inversión y actualmente está considerada como la cervecería más moderna de Bélgica y está en capacidad de llenar las expectativas y ventas de los mercados.



¿Los problemas competitivos del mercado ya se superaron?



Esos inconvenientes están superados porque contamos con los registros sanitarios para hacer las importaciones y esto protege en cierta medida el tema del mercado paralelo o contrabando.



Sigo pensando que hay unos inconvenientes en el tema de eficiencia en los tiempos de nacionalización en Colombia, porque sigue siendo un proceso demasiado arcaico.

Pero se ha venido sorteando con el importado y se puede seguir sorteando.



¿Qué perspectivas de crecimiento le ve al mercado colombiano?



Esperamos que se venda en los mejores restaurantes, mejores bares y mejores sitios del país porque es una cerveza muy premium. En términos de volumen de mercado la expectativa es alcanzar en dos o tres años alrededor de 1.000 hectolitros anuales en Colombia.



¿Les interesa tener presencia en los supermercados?



Definitivamente. El supermercado es un canal muy importante porque nos permite ser vitrina para los consumidores. Pero la importancia del sector de los restaurantes es porque es una cerveza muy gastronómica. Al tener levadura de vino, puede entrar a competir en la categorías de los vinos y ser un producto sustituto.



¿Cuánto comercializa en Latinoamérica?



Actualmente, la región representa el 20 por ciento del mercado y esto se traduce, más o menos, en 20.000 a 25.000 hectolitros.



¿Cómo es el producto y que lo diferencia frente a la oferta que hay aquí?



El mercado colombiano todavía tiene muy pocas cervezas premium y lo positivo es que el consumidor cada vez está más en la búsqueda de productos con diferentes sabores y aromas, y colores.



En particular, Gulden Draak es una cerveza única porque su categoría, además, es única.

Esto, realmente es un vino de cebada, usa levadura de vino de Burdeos en su proceso de fermentación y no tendría ningún símil con las cervezas que están en el mercado colombiano.



¿La marca es artesanal?



Sí, definitivamente puede ser considerada una cerveza artesanal. Hoy en día vemos cervecerías artesanales en Estados Unidos que producen más de 500 millones de barriles, entonces no es un tema de volumen, sino de pasión, de ingredientes y de hacer las cosas con espíritu y amor. Con todo el conocimiento que hay detrás de todo eso.



¿Qué nivel de producción están, en qué países distribuyen y a cuánto asciende la facturación?



Actualmente, la cerveza se vende en más de 80 países alrededor del mundo, el volumen de producción llegó a 110.000 hectolitros el año pasado, con un total de ventas cercano a 20 millones de euros.



¿Llegan al mercado colombiano a través de un distribuidor local o directamente?



A través de Imporbeer, una compañía que lleva cinco años en el mercado, importando y distribuyendo cervezas. Gulden Draak, se convierte en su más reciente producto.



